Выявлено 1157 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

7 умерших не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, 2 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 574 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 565 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 592 были вакцинированы.

Всего вчера был сделан 7801 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 276 674 человек.

Вакцинация

По подсчетам агентства LETA, основанным на данных Национальной службы здравоохранения, бустерную вакцину от Covid-19 уже получили чуть более пятой части населения Латвии, ранее прошедшего курс вакцинации.

В Латвии 1,261 миллиона человек уже прошли курс вакцинации против Covid-19, получив обе вакцины или, в случае Johnson&Johnson (J&J), одну вакцину. 1,313 миллиона человек начали вакцинацию.

Таким образом, на данный момент 69,78% населения получили хотя бы первую вакцину или вакцину J&J, а 67,02% завершили процесс вакцинации, из которых 20,31% получили бустерную вакцину.

Охват бустерной вакцинацией среди населения в целом достиг 13,6%, при этом вакцину получили 256 158 человек.

В последний рабочий день года, в четверг, по сравнению с первыми тремя днями недели, показатель вакцинации от Covid-19 в Латвии снизился - прививки получили 5329 человек, из которых 484 получили первую дозу вакцины, 888 - вторую, 244 человека получили вакцину J&J, а 3713 - бустерную прививку.

Covid-19 в Литве

За минувшие сутки в Литве был выявлен 1831 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались девять человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Пять скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1039 человек, 103 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 724 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 13,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 520 тыс. человек, умерло 7,4 тыс. человек.

Covid-19 в Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 7653 результата тестов на Covid-19, позитивными оказались 1074 теста. Среди получивших позитивный результат 542 не были вакцинированы, а у 532 завершен курс вакцинации.

По состоянию на утро пятницы госпитализированы 233 пациента с коронавирусом, за сутки скончались четыре человека.