Пт, 31.12.2021
Не хочу говорить, что вакцины недостаточно хороши, но если мы хотим пользоваться ими долго, их нужно улучшить Даце Завадска, руководитель Центра семейной вакцинации
Даце Завадска, руководитель Центра семейной вакцинации

Выявлено 1157 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек

Люди в центре вакцинации. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1157 новых случаев Covid-19, поступила информация о девяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет;
  • два человека в возрасте от 60 до 69 лет;
  • два человека в возрасте от 70 до 79 лет;
  • три человека в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

7 умерших не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, 2 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 574 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 565 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 592 были вакцинированы.

Всего вчера был сделан 7801 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 276 674 человек.

Вакцинация

По подсчетам агентства LETA, основанным на данных Национальной службы здравоохранения, бустерную вакцину от Covid-19 уже получили чуть более пятой части населения Латвии, ранее прошедшего курс вакцинации.

В Латвии 1,261 миллиона человек уже прошли курс вакцинации против Covid-19, получив обе вакцины или, в случае Johnson&Johnson (J&J), одну вакцину. 1,313 миллиона человек начали вакцинацию.

Таким образом, на данный момент 69,78% населения получили хотя бы первую вакцину или вакцину J&J, а 67,02% завершили процесс вакцинации, из которых 20,31% получили бустерную вакцину.

Охват бустерной вакцинацией среди населения в целом достиг 13,6%, при этом вакцину получили 256 158 человек.

В последний рабочий день года, в четверг, по сравнению с первыми тремя днями недели, показатель вакцинации от Covid-19 в Латвии снизился - прививки получили 5329 человек, из которых 484 получили первую дозу вакцины, 888 - вторую, 244 человека получили вакцину J&J, а 3713 - бустерную прививку.

Covid-19 в Литве

За минувшие сутки в Литве был выявлен 1831 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались девять человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Пять скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1039 человек, 103 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 724 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 13,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 520 тыс. человек, умерло 7,4 тыс. человек.

Covid-19 в Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 7653 результата тестов на Covid-19, позитивными оказались 1074 теста. Среди получивших позитивный результат 542 не были вакцинированы, а у 532 завершен курс вакцинации.

По состоянию на утро пятницы госпитализированы 233 пациента с коронавирусом, за сутки скончались четыре человека.

За сутки в больницах открыли 33 новых историй болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом, из которых трое не были вакцинированы, статус одного уточняется: 72-летняя женщина, 78-летняя женщина, 81-летние мужчина и женщина.


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