Выявлено 1157 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1157 новых случаев Covid-19, поступила информация о девяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1157 новых случаев Covid-19, поступила информация о девяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:
7 умерших не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, 2 были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 574 случая.
Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 565 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 592 были вакцинированы.
Всего вчера был сделан 7801 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,8%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 276 674 человек.
Вакцинация
По подсчетам агентства LETA, основанным на данных Национальной службы здравоохранения, бустерную вакцину от Covid-19 уже получили чуть более пятой части населения Латвии, ранее прошедшего курс вакцинации.
В Латвии 1,261 миллиона человек уже прошли курс вакцинации против Covid-19, получив обе вакцины или, в случае Johnson&Johnson (J&J), одну вакцину. 1,313 миллиона человек начали вакцинацию.
Таким образом, на данный момент 69,78% населения получили хотя бы первую вакцину или вакцину J&J, а 67,02% завершили процесс вакцинации, из которых 20,31% получили бустерную вакцину.
Охват бустерной вакцинацией среди населения в целом достиг 13,6%, при этом вакцину получили 256 158 человек.
В последний рабочий день года, в четверг, по сравнению с первыми тремя днями недели, показатель вакцинации от Covid-19 в Латвии снизился - прививки получили 5329 человек, из которых 484 получили первую дозу вакцины, 888 - вторую, 244 человека получили вакцину J&J, а 3713 - бустерную прививку.
Covid-19 в Литве
За минувшие сутки в Литве был выявлен 1831 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались девять человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Пять скончавшихся были не привиты или привиты частично.
В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1039 человек, 103 из них – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 724 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 13,6%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 520 тыс. человек, умерло 7,4 тыс. человек.
Covid-19 в Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 7653 результата тестов на Covid-19, позитивными оказались 1074 теста. Среди получивших позитивный результат 542 не были вакцинированы, а у 532 завершен курс вакцинации.
По состоянию на утро пятницы госпитализированы 233 пациента с коронавирусом, за сутки скончались четыре человека.
За сутки в больницах открыли 33 новых историй болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом, из которых трое не были вакцинированы, статус одного уточняется: 72-летняя женщина, 78-летняя женщина, 81-летние мужчина и женщина.