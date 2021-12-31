Фото ⟩ Грандиозный праздник китайских фонарей - всего в полутора часах езды от Риги

"Каждый год у нас меняется тема фестиваля, он проходит уже в четвертый раз. Мы решили, что после всей этой пандемии люди должны прийти и почувствовать что-то прекрасное. Страна чудес из нашего детства, из сказки "Алиса в стране чудес". Мы подумали, что маленькое чудо, немного этой истории понравится людям", - заявил один из организаторов мероприятия Вадим Овчинко.

Зимний фестиваль китайских фонарей в Литве ФОТО: Пресс-фото

Посетители могут увидеть таких героев сказки как Белый кролик, Чеширский кот, а также различные сцены из сказки, например, вечеринку Безумного шляпника.

Всего в усадьбе представлено свыше сотни красочных инсталляций, на которые создатели не пожалели тонны воздушного шелка и десятки тысяч разноцветных лампочек.

Зимний фестиваль китайских фонарей в Литве ФОТО: Пресс-фото

Фестиваль, который находится в самой большой усадьбе Литвы, засиял уже в конце ноября, но будет открыт до 16 января по четвергам и пятницам, а также по субботам и воскресеньям.

Мероприятие могут посетить вакцинированные против Covid-19 люди, а также люди с отрицательными тестами на коронавирус.

Зимний фестиваль китайских фонарей в Литве ФОТО: Пресс-фото

Стоит отметить, что в этом году это самый крупный зимний фестиваль во всей Северной Европе.

Зимний фестиваль китайских фонарей в Литве ФОТО: Пресс-фото

Истории Фестиваля китайских фонарей около двух тысяч лет. Яркий и красочный праздник Юаньсяоцзе в Китае отмечают на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Это один из самых древних праздников, когда все дома обязательно украшаются разноцветными огнями. В наше время фестиваль приобрел популярность не только в Китае, но и в других странах. Фестиваль китайских фонарей в Пакруойской усадьбе несколько раз признавался в Литве "Лучшим шоу года".