Видео ⟩ Заразившаяся Covid-19 женщина пять часов самоизолировалась в туалете самолета

Как сообщила Мариса Фотио, 20 декабря во время путешествия из Чикаго в Рейкьявик она почувствовала, что у нее болит горло.

Фотио сделала быстрый антигенный тест на Covid-19, который взяла с собой. Тест подтвердил, что она заразилась Covid-19.

Она добровольно решила соблюдать самоизоляцию в туалете самолета все оставшееся время полета. Стюардесса приносила ей еду и напитки.

Как сообщает ВВС, информации о том, нужно ли было перед посадкой в самолет предоставлять тест на Covid-19, нет.

"Это был ужасный опыт. В самолете было 150 человек, и больше всего я боялась их заразить", - сказала Фотио.

Видео, которое она разместила в TikTok из туалета самолета, просмотрели более четырех миллионов раз. Она поблагодарила стюардессу за помощь во время соблюдения самоизоляции.

"Она убедилась, что у меня есть все необходимое на следующие пять часов, начиная с еды и заканчивая напитками, и постоянно проверяла меня, убеждаясь, что со мной все в порядке", - сказала она.