Фото и видео ⟩ По всему миру встречают 2022 год. Во многих странах отказываются от салютов

В Дубае коронавирус также не помешал организовать внушительный салют с крыши высочайшего небоскреба в мире Burj Khalifa. Тем временем Тунис в последний момент отказался от концерта и праздника в столице.

А в Южно-Африканской республике, которая первая сообщила миру весть о новом, более заразном штамме коронавируса, в канун Нового года приняли решение отменить комендантский час и разрешить празднование, так как количество новых случаев инфицирования в стране снизился, а число смертей не растет. А в Южно-Африканской республике, которая первая сообщила миру весть о новом, более заразном штамме коронавируса, в канун Нового года приняли решение отменить комендантский час и разрешить празднование, так как количество новых случаев инфицирования в стране снизился, а число смертей не растет.

Галерея: Встреча 2022 года в Сиднее

В Индии, которая тяжело пострадала от пандемии в апреле и мае, города и штаты ввели новые ограничения на собрания, а в столице Дели с 22:00 введен комендантский час.

Новогодние салюты и большие мероприятия отменены по всему миру, в том числе, в Лондоне и Париже, а в других местах, например, в Мадриде и Рио-де-Жанейро, празднования будут более скромными, но, скорее всего, соберут настолько же много людей.

В Москве не отказались от салютов, при том, что охват вакцинации в России все еще низкий. Сообщается, что салют в городе будет проходить на 11 площадях и в 15 парках.

В Берлине Новый год не будут встречать мощным салютом, тем более в последние дни года в Германии запрещено торговать пиротехникой, в надежде ограничить собрания людей и нагрузку на больницы.

В Нью-Йорке на Таймс-сквер будет проходить запланированное новогоднее шоу, несмотря на резкое распространение вируса, которая заставила другие города отказаться от праздников.

Страны Балтии

Напомним, от традиционных салютов отказались и большинство городов Литвы и Эстонии. Это было признано дорогим развлечением, которое длится совсем недолго, и, к тому же, загрязняет среду. В других местах привычные салюты были перенесены из городских центров в различные районы.

Понимая, что люди так и так не откажутся от частных салютов, многие самоуправления призывают людей помнить о требованиях эпидемиологической безопасности и не толпиться.

Вильнюсское самоуправление сообщило, что не будет организовывать салют на Кафедральной площади и посоветовало людям по возможности отказаться от использования пиротехники, и задуматься о покое детей, пожилых людей и домашних животных, а также поберечь окружающую среду.

Без салюта Новый год встретят и курортные города Бирштонас и Алитус, которые собираются присоединиться к Европейскому движению зеленых городов.

Шумных салютов не планирует и курортный город Неринга на Куршской косе. Его заменит ежегодное огненное шоу.

Каунас не отказался от салюта в честь Нового года, однако его больше не будут проводить на Ратушной площади, а из соображений безопасности самоуправление призвало людей наблюдать за ним со своих балконов.

В Клайпеде в этом году салют будет короче, и для него будет выбрана еще менее вредная для среды пиротехника, а со временем город откажется от этой традиции навсегда.

В свою очередь, Таллинн второй год не будет проводить традиционный Новогодний концерт на площади Вабадузе, заменив его на салюты в семи районах города. Власти и Эстонское общество защиты животных призвали людей отказаться от частных салютов.

В центре города салют можно будет наблюдать на променаде возле набережной, где хватит места для множества зрителей, а если погода будет ясной, его можно будет видеть и из более отдаленных мест. В свою очередь, в Пирите салют будет проходить на Таллиннской телебашне на высоте в 175 метров, если башню не скроет туман.

Расходы Таллинна на салют выросли с 40 000 за прошлый год до 70 000 евро в этом году.

Тарту и Пярну в этом году отказались от празднования полностью, а Нарва готовится праздновать смену года по обычной программе.