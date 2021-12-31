Невакцинированные могут не соблюдать самоизоляцию после возвращения из двух стран

В список "красных" стран решением правительства включены несколько стран юга Африки: Ботсвана, ЮАР, Намибия, Зимбабве, Эсватини, Лесото, Мозамбик и Малави.

Рассчитанный SPKC в соответствии с данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения в Латвии снизился с 514,2 до 497,3 случая в неделю.

В Эстонии уровень заболеваемости вырос за последнюю неделю, достигнув 640,2 (543,1 неделей ранее). В свою очередь, литовский показатель снизился с 821,8 до 737,2 случая.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель случаев Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, обязательно соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Срок самоизоляции может быть сокращен, если сданный на седьмой день повторно тест дает отрицательный результат. Результат теста должен быть зафиксирован в сертификате тестирования. Самоизоляцию могут не соблюдать лица, имеющие действующей сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

Лица с действующим сертификатом должны пройти тестирование перед въездом в Латвию из Дании, Ирландии, Норвегии, Бельгии, Германии, Швеции и Великобритании.