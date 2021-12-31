Политолог: после выборов может смениться до 60% депутатов Сейма
После выборов в Четырнадцатый Сейм может смениться до 60% депутатов парламента. Такое мнение, анализируя уходящий год в латвийской политике, высказал политолог Филипп Раевский.
После выборов в Четырнадцатый Сейм может смениться до 60% депутатов парламента. Такое мнение, анализируя уходящий год в латвийской политике, высказал политолог Филипп Раевский.
В целом прошедший год в латвийской политике был спокойным, указал политолог.
Раевский сказал: "Этот год был сравнительно спокойным, те, кто были у власти, остались при ней, те, кто не был у власти, ее не добились. Были мелкие перемены, одна партия ушла лесом, но это в порядке вещей."
Однако Раевский подчеркнул, что в контексте выборов в Сейм, политическая среда в ближайшее время может изменится. Он считает, что правительство скоро перестанет работать эффективно, и принятие решений может стать сложнее, так как выборы приближаются, и политические силы, которые находятся у власти "будут заняты своими рейтингами, а рейтинги у них крайне низкие".
Принятие решение усложняется не только широким составом коалиции, но и тем, что политическая оппозиция очень слаба. Вследствие этого в коалиции образуется "внутренняя оппозиция".
Раевский в контексте выборов в Сейм также привлек внимание к последствиям популизма, о котором, как о враге демократии ранее высказался президент Эгил Левитс. Политолог признал, что популизму в основном помогает недоверие к правительству, что может привести к низкой явке на выборах или "странным решениям на выборах, которые приведут к политическому похмелью утром после голосования".