Политолог: после выборов может смениться до 60% депутатов Сейма

В целом прошедший год в латвийской политике был спокойным, указал политолог.

Раевский сказал: "Этот год был сравнительно спокойным, те, кто были у власти, остались при ней, те, кто не был у власти, ее не добились. Были мелкие перемены, одна партия ушла лесом, но это в порядке вещей."

Однако Раевский подчеркнул, что в контексте выборов в Сейм, политическая среда в ближайшее время может изменится. Он считает, что правительство скоро перестанет работать эффективно, и принятие решений может стать сложнее, так как выборы приближаются, и политические силы, которые находятся у власти "будут заняты своими рейтингами, а рейтинги у них крайне низкие".

Принятие решение усложняется не только широким составом коалиции, но и тем, что политическая оппозиция очень слаба. Вследствие этого в коалиции образуется "внутренняя оппозиция".