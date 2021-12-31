Видео ⟩ Стакис: рижан ждет полный трудностей и работы год

"Это означает больше позитивных эмоций для рижан, доходы для утомленных пандемией предпринимателей, а Рига попадет на карту больших международных фестивалей", - сказал Стакис.

Он напомнил, что в этом году в Риге строятся два детских сада в центре и Латгальском предместье, в которых в следующем году откроются группы. Восстановительные работы различного масштаба были проведены в более, чем 100 образовательных учреждениях. В парке на Эспланаде наконец-то ремонтируется покрытие пешеходных дорожек.

Закончены четыре проекта бюджета участия в Кенгарагсе, Ритабулли, Брасе и Агенскалнсе, напомнил Стакис. Жители могли сами голосовать за новые проекты, из которых самоуправление воплощало те, которые получили больше всего голосов. Стакис подчеркнул, что это дает возможность менять образ города вместе, а не полагаться только на решения политиков. Также мэр Риги сказал, что в переменах принимают участие и общества городских районов, с которыми наконец-то происходит реальное сотрудничество, так как реальное улучшение качества жизни может происходить только в тесном сотрудничестве с жителями.

В сфере движение осуществляются как и проекты широкого масштаба - Восточная магистрали и Саркандаугавский виадук, так и работы местного значение, как велодорожка "Центр - Зиепниеккалнс", сказал Стакис. Произошла и замена асфальтного покрытия на десятках участков улиц, а ряд грунтовых дорог были асфальтированы. Были оборудованы новые велодорожки и полностью закончен ранее затянутый ремонт Деглавского моста.

Также мэр напомнил, что в этом году в Тихом центре и Гризинькалнсе была установлена зона с ограничением скорости до 30 км/ч. Стакис подчеркнул, что ни одна семья не заслужила терять своих близких из-за агрессивного движения.

"Общее умиротворение движения в центре города - проблема ближайщих лет, но времена, когда страшно отпускать детей одних на улицу, однажды станут прошлым. Будут те, кому это не понравится, но мы не отступим от своей цели", - подчеркнул Стакис.

Он сказал, что на важнейшие должности в думе наконец-то проходят честные и открытые конкурсы, привлекая специалистов по отбору персонала. К несчастью, результаты действий прошлой администрации еще продолжают влиять на ситуацию. Стакис подчеркнул, что схемы по уходу от налогов в предприятиях самоуправления и картели в прошлом, но счета на миллионы евро придется оплачивать не виновным, а рижанам.

Мэр информировал, что уже приведены в действие юридические механизмы, которые позволят вернуть эти средства у тех, кто в ответе за убытки. Стакис сказал, что невыгодные городу договора пересматриваются и разрываются, а депутаты думы не только отказываются от взяток, но и сообщают о них.

Этот год также прошел под знаком пандемии, напомнил Стакис. Он сказал, что город помогал в борьбе с пандемией - муниципальные больницы переключались на борьбу с Covid-19, а в учреждениях самоуправления были организованы пункты вакцинации. В рижских школах и детских садиках была развернута массовая кампания по мотивации вакцинироваться.

Также Стакис сказал, что Рига продолжает обеспечивать бесплатное питание всем школьникам и бесплатный общественный транспорт как школьникам, так и пенсионерам. Это требует крупных средств, но одновременно удалось осуществить другие приоритеты - в этом году была увеличена зарплата социальных работников на большую сумму, чем за последние 10 лет, подчеркнул Стакис.