Сингапурцу грозит тюремный срок за продажу эротических материалов на OnlyFans

22-летний Титус Лоу был осужден за пересылку эротических фотографий и видео в электронном виде через свой профиль в сервисе OnlyFans.

Продажа "неприличных" фотографий и видео согласно Уголовному кодексу Сингапура - незаконна, но он считается первым пользователем OnlyFans из Сингапура, который из-за них был призван к уголовной ответственности.

Если Лоу будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок до трех месяцев или денежный штраф, или оба вида наказания.