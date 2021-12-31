Сингапурцу грозит тюремный срок за продажу эротических материалов на OnlyFans
В Сингапуре был арестован пользователь сервиса OnlyFans, который продавал в интернете фотографии и видеозаписи сексуального характера, сообщает портал Insider.
В Сингапуре был арестован пользователь сервиса OnlyFans, который продавал в интернете фотографии и видеозаписи сексуального характера, сообщает портал Insider.
22-летний Титус Лоу был осужден за пересылку эротических фотографий и видео в электронном виде через свой профиль в сервисе OnlyFans.
Продажа "неприличных" фотографий и видео согласно Уголовному кодексу Сингапура - незаконна, но он считается первым пользователем OnlyFans из Сингапура, который из-за них был призван к уголовной ответственности.
Если Лоу будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок до трех месяцев или денежный штраф, или оба вида наказания.
11 октября полиция Сингапура заблокировала его профиль в OnlyFans.