Выявлено 167 новых случаев Covid-19, скончались 7 человек

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:

два человека в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет.

Четверо умерших не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, трое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки уменьшился и составляет 534,8 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 88 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 79 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 1674 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10%.