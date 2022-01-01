Сб, 1.01.2022
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Андрис Скрускопс совладелец SB Siltumtehnika

Выявлено 167 новых случаев Covid-19, скончались 7 человек

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 167 новых случаев Covid-19, поступила информация о семи смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:

  • два человека в возрасте от 60 до 69 лет;
  • два человека в возрасте от 70 до 79 лет;
  • три человека в возрасте от 80 до 89 лет.

Четверо умерших не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, трое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки уменьшился и составляет 534,8 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 88 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 79 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 1674 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 276 841 человека.


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