Выявлено 167 новых случаев Covid-19, скончались 7 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 167 новых случаев Covid-19, поступила информация о семи смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 167 новых случаев Covid-19, поступила информация о семи смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:
Четверо умерших не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, трое были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки уменьшился и составляет 534,8 случая.
Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 88 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 79 были вакцинированы.
Всего вчера было сделано 1674 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 276 841 человека.