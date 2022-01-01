Сб, 1.01.2022
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Увеличен не облагаемый подоходным налогом минимум

Калькулятор ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня вступили в силу изменения в законе "О подоходном налоге с населения (ПНН)" и изменения в правилах о размере необлагаемого минимума и налоговых льготах при начислении ПНН, которые предусматривают увеличение не облагаемого налогом минимума.

С сегодняшнего дня по 30 июня не облагаемый налогом минимум будет составлять 350 евро в месяц, а с 1 июля - 500 евро в месяц. До сих пор не облагаемый налогом минимум составлял 300 евро в месяц, а для пенсионеров - 330 евро в месяц.

Изменения являются частью пакета законопроектов, сопровождающих проект государственного бюджета на 2022 год.

Поправки также определяют порядок, в соответствии с которым Служба государственных доходов в 2022 году будет определять прогнозируемый ежемесячный необлагаемый минимум.

Также установлены другие изменения в применении ПНН, в том числе от обложения налогом освобождены программы поддержки на восстановление жилых зданий и выделенные в рамках программ повышения энергоэффективности гранты на оказание технической помощи и повышение энергокласса зданий.

Кроме того, не будет облагаться налогом софинансирование для жителей частных домов на подключение недвижимости к централизованным системам отопления, водоснабжения и канализации.


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