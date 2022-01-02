Харламов решил жениться, а Тюрская и Прусикин расстались?

Гарик Харламов женится?

Летом 2020 года шоумен Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус. В браке они прожили больше семи лет. Теперь 40-летний артист встречается с 28-летней коллегой по сериалу "Гусар" Екатериной Ковальчук.

СМИ и поклонники долго гадали, кто является новой возлюбленной артиста. На слухи он никак не реагировал, а домыслы не комментировал. Все прояснилось только осенью, когда артист появился с избранницей на открытии своего ресторана "Хот Дог Бульдог". Звезды держались как пара, не утаивая романтических отношений.

Журналисты предполагают, что у Харламова серьезные намерения и собрался сыграть свадьбу. Ранее он познакомил возлюбленную с мамой. Недавно СМИ выяснили, что Ковальчук знакома и с дочкой Гарика. Катерина опубликовала в личном блоге видео с подборкой роликов и фотографий за прошедший год, среди которых есть снимки актрисы с Настей.

Это только убедило фолловеров, что совсем скоро пара объявит о помолвке. Если она уже не состоялась.

Напомним, Гарик Харламов был женат дважды: первый раз на Юлии Лещенко, менеджере одного из московских клубов, второй - на актрисе Кристине Асмус.

Софья Таюрская и Илья Прусикин расстались?

В Сети появилась информация, что солист группы Little Big Илья Прусикин выложил в Instagram-сторис картинку со словом "расставание". На основании этого появились слухи, о разладе его отношений с Софьей Таюрской. Ою этом пишет Газета.ru.

Позже певица опровергла эти слухи в своем Insragram-аккаунте. Она также рассказала об отношениях с экс-супругой своего возлюбленного Ирой Смелой: "Не гадайте, у нас у всех все хорошо. Во-первых, у ребят общий ребенок, они прекрасные родители".

Соня отметила, что и Новый год они будут встречать все вместе.