У отца Ольги Бузовой появилась новая семья
Родители Ольги Бузовой давно развелись. Мама звезды одинока, но вот у ее отца появилась новая семья. Об этом она рассказала в Instagram-сторис.
Родители Ольги Бузовой давно развелись. Мама звезды одинока, но вот у ее отца появилась новая семья. Об этом она рассказала в Instagram-сторис.
Накануне Ольга поздравила подписчиков с Новым годом и призналась, что встретит праздник без родных, но не сожалеет. Ее мама отправилась на отдых, а отец проводил время с новой возлюбленной.
"Любимый папа со своей новой семьей поедет на рождественские праздники отдыхать. Все счастливы и здоровы. Для меня это самое главное", - призналась Бузова в сторис.
Напомним, год назад стало известно о расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Певица не стала молчать и рассказала о поведении бывшего возлюбленного. Позже в соцсетях появились комментарии от отца звезды Игоря Бузова.