Сб, 1.01.2022
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Маргус, чья семья заразилась Covid-19

У отца Ольги Бузовой появилась новая семья

Родители Ольги Бузовой давно развелись. Мама звезды одинока, но вот у ее отца появилась новая семья. Об этом она рассказала в Instagram-сторис.

Ольга Бузова в фильме "Ёлки-8" ФОТО: скриншот видео

Накануне Ольга поздравила подписчиков с Новым годом и призналась, что встретит праздник без родных, но не сожалеет. Ее мама отправилась на отдых, а отец проводил время с новой возлюбленной. 

"Любимый папа со своей новой семьей поедет на рождественские праздники отдыхать. Все счастливы и здоровы. Для меня это самое главное", - призналась Бузова в сторис. 

Напомним, год назад стало известно о расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Певица не стала молчать и рассказала о поведении бывшего возлюбленного. Позже в соцсетях появились комментарии от отца звезды Игоря Бузова.


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