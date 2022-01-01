У отца Ольги Бузовой появилась новая семья

Ольга Бузова в фильме "Ёлки-8" ФОТО: скриншот видео

Накануне Ольга поздравила подписчиков с Новым годом и призналась, что встретит праздник без родных, но не сожалеет. Ее мама отправилась на отдых, а отец проводил время с новой возлюбленной.

"Любимый папа со своей новой семьей поедет на рождественские праздники отдыхать. Все счастливы и здоровы. Для меня это самое главное", - призналась Бузова в сторис.