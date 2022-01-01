Сб, 1.01.2022
Желательно не участвовать в больших празднованиях или не идти туда, где много незнакомых людей Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

Пили, курили, не надели маски: молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса

ФОТО: Jonathan Hayward/The Canadian Press via AP

Как заявила в Twitter шведская журналистка Мари Леманн, молодежная сборная России по хоккею из-за нарушений сразу нескольких правил не смогла вылететь из канадского Калгари после отмены молодежного чемпионата мира-2022.

По словам Леманн, с рейса во Франкфурт-на-Майне из Канады сняли сборные России и Чехии. Некоторые хоккеисты, якобы, неприлично вели себя в аэропорту. В частности, причинами отказа в посадке стали пьянство, курение и отказ хоккеистов надевать маски.

Она отметила, что далеко не все хоккеисты вели себя плохо. А в комментариях другие люди заявили, что незаконное поведение было замечено именно у российских спортсменов, а канадские работники аэропорта просто не смогли определить конкретных нарушителей, из-за того, что и россияне, и чехи были одеты в серые свитеры.

29 декабря стало известно об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. В сборной России заразились два игрока. Игроков отправили на карантин.


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