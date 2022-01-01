Пили, курили, не надели маски: молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса

По словам Леманн, с рейса во Франкфурт-на-Майне из Канады сняли сборные России и Чехии. Некоторые хоккеисты, якобы, неприлично вели себя в аэропорту. В частности, причинами отказа в посадке стали пьянство, курение и отказ хоккеистов надевать маски.

Она отметила, что далеко не все хоккеисты вели себя плохо. А в комментариях другие люди заявили, что незаконное поведение было замечено именно у российских спортсменов, а канадские работники аэропорта просто не смогли определить конкретных нарушителей, из-за того, что и россияне, и чехи были одеты в серые свитеры.