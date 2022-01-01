1 января в одном абзаце ⟩ Травмы от пиротехники, поздравление президента и изменения в налогах
Вот и наступил новый 2022 год! Пока все доедают новогодние салаты и смотрят праздничные фильмы, мы рассказываем о главном за сегодня!
Вот и наступил новый 2022 год! Пока все доедают новогодние салаты и смотрят праздничные фильмы, мы рассказываем о главном за сегодня!
События дня в одном абзаце
Новый год начался традиционно. Президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш поздравили народ Латвии с праздником. Правда, политолог Филипп Раевский после анализа их выступлений отметил, что сказанное ими сложно связать с реальностью. Видимо, у каждого она своя. В Рижском роддоме на свет появился первый ребенок в 2022 году, а музыкант из Пурчика теперь в Зепчике, но и там не забыл поздравить соседей! Семья из Германии установила в доме более 440 елок и побила мировой рекорд, а молодёжную сборную России по хоккею сняли с рейса, так как они нарушали правила. К сожалению, новости 1 января не всегда праздничные и веселые, чаще наоборот. Во время празднования Нового года в Латвии человеку в лицо влетела ракета, а в Нидерландах и Германии фейерверк забрал жизни людей. 2022 год начался с трагедии и у наших соседей. В Эстонии водитель сбил пешеходов, погиб двухлетний ребенок. Теперь о погоде! В воскресенье Латвию может накрыть метель. Опять метель... Еще один повод не выходить из дома, отдыхать в пижаме и набираться сил к новой неделе.
Все обсуждают
Отгремели праздники, наступил 2022 год, который, помимо здоровья и радости, принес с собой изменения в латвийском налоговом законодательстве. RUS TVNET собрал для вас главное.
Чем себя порадовать
В ночь на 11 ноября умер директор Бюро защиты Сатверсме, бывший генеральный прокурор Янис Майзитис. Уважаемое СМИ Латвии перевело его фамилию дословно - "Умер Янис Булочка". И такое бывает. Понимаем коллег, сами недавно в итогах дня на Facebook написали "Выявлено 326 новых случаев Covid-19, скончались 107412450 человек". И нам очень лестна ваша молниеносная реакция. Спасибо, что читаете!
Фото дня: Новогодний салют в Сиднее!