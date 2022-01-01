1 января в одном абзаце ⟩ Травмы от пиротехники, поздравление президента и изменения в налогах

Отгремели праздники, наступил 2022 год, который, помимо здоровья и радости, принес с собой изменения в латвийском налоговом законодательстве. RUS TVNET собрал для вас главное .

В ночь на 11 ноября умер директор Бюро защиты Сатверсме, бывший генеральный прокурор Янис Майзитис. Уважаемое СМИ Латвии перевело его фамилию дословно - "Умер Янис Булочка". И такое бывает. Понимаем коллег, сами недавно в итогах дня на Facebook написали "Выявлено 326 новых случаев Covid-19, скончались 107412450 человек". И нам очень лестна ваша молниеносная реакция. Спасибо, что читаете!