Известно, в каких краях было выявлено больше всего новых случаев Covid-19

Кумулятивная заболеваемость в Латвии за две недели снизилась до 534,8 случая на 100 000 жителей. Уровень заболеваемости в Марупском крае за прошедшие сутки увеличился с 990,1 до 935,3 случая. В свою очередь, в Вентспилсском крае он снизился с 937,2 до 872,2 случая, а в Кекавском крае - с 891 до 834,5 случая на 100 000 жителей.

В целом, средний уровень заболеваемости Covid-19 в стране превышен в 12 самоуправлениях и, помимо упомянутых самоуправлений, он также выше в Мадонском крае, Вентспилсе, Ропажском и Саулкрастском краях, в Елгаве, Адажском и Саласпилсском краях, в Риге и Лиепае.

Двухнедельный коэффициент заболеваемости на 100 000 жителей - это теоретический показатель, который позволяет проводить сравнения между территориями с разным количеством населения, и он не указывает на конкретное число заболевших.

Из 167 случаев заражения Covid-19, выявленных накануне, 31% или 51 случай был зарегистрирован в Риге. Вчера 11 новых случаев были выявлены в Бауском крае, семь - в Даугавпилсе и шесть - в Огрском крае.