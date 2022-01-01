В канун Нового года кот, возможно, перевернул свечу и вызвал пожар

Вчера вечером около 1:30 спасатели получили информацию от коллег из Государственной полиции о том, что на улице в Броценах находится коробка фейерверков, состоящая примерно из 60 блоков, из которых сработали только пять или шесть, была вероятность, что пакет с салютом мог сработать позже, что могло быть небезопасно для людей вокруг.

Спасатели поместили ящик с салютом в металлический контейнер для отходов, наполненный водой, тем самым исключив опасность.

Через несколько минут после полуночи поступил вызов на улицу Капу в Валмиере, где, по предварительной информации, в крышу одноэтажного фермерского дома попала петарда, в результате чего на небольшом участке начало гореть сено. VUGD выполнила работы на месте в считанные минуты.

После полуночи поступило девять вызовов на места, где горел мусор, а в пяти из этих случаев использованные коробки от пиротехники находились рядом с цистернами для мусора.

В пятницу вечером, 31 декабря, около 21:00 VUGD получила вызов в Вангажи, где в квартире на втором этаже пятиэтажного дома горели предметы обихода площадью восемь квадратных метров.

Спасатели предполагают, что причиной пожара мог быть кот.

В VUGD сообщили, что из задымленной квартиры были спасены домашнее животное и три человека, двое из которых были ранены и переданы Службе неотложной медицинской помощи (NMPD). Возможная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем - кот мог перевернуть горящую свечу. Детекторов дыма в доме не было обнаружено.

Около 17:30 VUGD вызвали на улицу Гертрудес в Риге, где в квартире на втором этаже шестиэтажного дома горели елка и стол площадью два квадратных метра. Шесть человек эвакуировались до приезда VUGD. Пожар был потушен примерно через час. В доме был установлен дымовой детектор.

Сегодня около 6 часов утра был получен вызов на улицу Франциска Варславана в Резекне, где в подвале одноэтажного дома горели предметы домашнего обихода и потолок площадью 30 квадратных метров. Четыре человека эвакуировались из здания до прибытия VUGD, двое из которых были направлены к врачам NMPD.

Около 2:30 был получен вызов в Лауцесскую волость Аугшдаугавского края, где загорелись подвал, стена и крыша двухэтажного дома. Шесть человек эвакуировались из здания до прибытия VUGD.

Вскоре после полуночи был получен вызов на улицу Зиемельблазмас в Риге, где на последнем этаже девятиэтажного дома горела квартира площадью 42 квадратных метра. Из задымленного здания эвакуировали восемь человек. Пожар был потушен в течение двух часов.

Вчера около 19:30 в Риге на Бривибас гатве поступил вызов, где в квартире на последнем этаже четырехэтажного дома горели кровать, стена комнаты и потолок площадью 25 квадратных метров. Четыре человека были спасены из горящей квартиры и переданы медикам NMPD. Детекторов дыма в доме не было обнаружено. Возможная причина возгорания - неосторожное курение в помещении.