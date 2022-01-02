Выявлено 180 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 69 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет.

Оба умерших завершили процесс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки уменьшился и составляет 522,0 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 86 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 94 - были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 3128 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 277 021 человека, скончались 4579 человек.

Страны Балтии

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 429 новых случаев коронавируса, летальных исходов не зарегистрировано.

По состоянию на утро воскресенья госпитализированы 226 пациентов с коронавирусом. В больничном лечении из-за тяжелого течения Covid-19 нуждаются 158 пациентов, из которых 124 человека (78,4 процента) не вакцинированы, а у 34 (21,6 процента) курс вакцинации завершен.

За минувшие сутки проанализированы 3405 тестов, позитивный результат дали 429 из них. 171 получивший позитивный результат человек не был вакцинирован, а у 258 завершен курс вакцинации.