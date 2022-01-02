После-праздничные "заботы": что делать с бесполезными подарками?

На каждое Рождество или Новый год мы, помимо действительно желаемых вещей, получаем и те подарки, которые не приносят нам радости или не могут быть использованы - из-за аллергии, образа жизни, а иногда - из-за невозможности вписать конкретный предмет в домашний интерьер. Что же с ними делать? Собрали для вас четыре способа!

Обменять

Если близкие купили вам дорогой подарок, вместе с ним иногда дарят и чек - при необходимости товар можно обменять.

Продать

Подарок чаще всего - новый продукт, поэтому продать его не должно составить проблему. Неудачные подарки можно продавать на eBay, Andelemandele или даже в социальных сетях. После этого можно приобрести то, что вы действительно желаете.

Переподарить

Может быть, среди ваших близких есть тот, кому очень пригодился бы ненужный вам подарок? Так можно одним выстрелом и избавиться от ненужного, и порадовать другого!

Пожертвовать