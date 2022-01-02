Фото ⟩ Горит здание парламента ЮАР в Кейптауне

Здание горит открытым огнем, виден огромный столб дыма.

"Горят крыша и здание Национальной ассамблеи, - сказал представитель городской службы экстренной помощи. -

Пожар не контролируется, сообщается о трещинах в стенах здания".

Пожар начался рано утром в офисах на третьем этаже.

Парламент Кейптауна состоит из трех секций, включая оригинальное и самое старое здание, построенное в 1884 году.

Новейшие постройки были построены в 20-х и 80-х годах.