Фото ⟩ Горит здание парламента ЮАР в Кейптауне
В воскресенье, 2 января, в здании парламента Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Кейптауне вспыхнул масштабный пожар.
В воскресенье, 2 января, в здании парламента Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Кейптауне вспыхнул масштабный пожар.
Здание горит открытым огнем, виден огромный столб дыма.
"Горят крыша и здание Национальной ассамблеи, - сказал представитель городской службы экстренной помощи. -
Пожар не контролируется, сообщается о трещинах в стенах здания".
Пожар начался рано утром в офисах на третьем этаже.
Парламент Кейптауна состоит из трех секций, включая оригинальное и самое старое здание, построенное в 1884 году.
Новейшие постройки были построены в 20-х и 80-х годах.
Галерея: Пожар в здании парламента ЮАР в Кейптауне