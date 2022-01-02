Вс, 2.01.2022
Если речи были бы вырваны из контекста, все казалось бы хорошо, но люди воспринимают эти выступления, исходя из общей оценки действий человека Филипп Раевский, политолог о новогодней речи политиков
Филипп Раевский, политолог о новогодней речи политиков
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Фото ⟩ Горит здание парламента ЮАР в Кейптауне

ФОТО: SCANPIX

В воскресенье, 2 января, в здании парламента Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Кейптауне вспыхнул масштабный пожар.

Здание горит открытым огнем, виден огромный столб дыма.

"Горят крыша и здание Национальной ассамблеи, - сказал представитель городской службы экстренной помощи. - 

Пожар не контролируется, сообщается о трещинах в стенах здания".

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Пожар начался рано утром в офисах на третьем этаже.

Парламент Кейптауна состоит из трех секций, включая оригинальное и самое старое здание, построенное в 1884 году.

Новейшие постройки были построены в 20-х и 80-х годах.

Галерея: Пожар в здании парламента ЮАР в Кейптауне


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