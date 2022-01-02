Вс, 2.01.2022
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Уга Думпис, инфектолог

Телезрителям по всей Латвии придется перенастроить свои устройства

ФОТО: BGStock72/Shutterstock

В соответствии с решением Национального совета по электронным СМИ о том, что с 2022 года на бесплатном наземном телевидении будут транслироваться пять телепрограмм, Латвийский государственный центр радио и телевидения (далее - LVRTC) в ночь с 5 на 6 января внесет изменения в сеть телевещания. В результате зрителям как платного, так и бесплатного телевещания придется перенастраивать каналы в своих декодерах, сообщает LVRTC.

Без перенастройки бесплатные программы не будут видны. После настройки LTV1 и LTV7 будет показываться в HD-качестве.

Как сообщалось, согласно решению Национального совета по электронным СМИ, с 2022 года для жителей Латвии будут бесплатно доступны две программы общественного телевидения - LTV1 и LTV7, а также три коммерческие телепрограммы - ReTV, TV24 и TV4. наземное вещание. Для трансляции нового диапазона программ LVRTC внесет значительные изменения в модуляцию сети телевещания, что затронет всю территорию Латвии. После этого и нужно сделать перенастройку.

Перенастройка должна быть проведена зрителями как бесплатного, так и платного телевидения, поскольку каналы будут доступны и там.

Изменения не распространяются на зрителей, пользующихся услугами кабельного, спутникового или интерактивного телевидения.

Для уменьшения неудобства, технические работы будут проводиться в ночное время. На этот период будет временно приостановлено вещание бесплатных телепрограмм и некоторых программы платного телевидения.

До перенастройки на экранах могут транслироваться оповещения о слабом сигнале, восстановлении цифрового потока и пр., но жителей призывают не волноваться. 6 января, начиная с 6 утра нужно будет выполнить автоматический поиск каналов, следуя инструкциям в меню телевизора или декодера.

В ночь на 6 января будут проводиться технические работы, необходимые для освобождения телевизионного диапазона частот 700 МГц, чтобы сделать эту полосу частот доступной для операторов мобильной связи.


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