Жестокое убийство матери и сына: суд отменил оправдательный приговор

В августе 2019 года Курземский районный суд оправдал двух мужчин, обвиняемых в убийстве двух человек в Эдольской волости Кулдигского края в 2009 году.

Прокуратура подала апелляцию на вышеупомянутое судебное решение в Курземский районный суд, который оставил в силе оправдательный приговор суда первой инстанции.

На это решение была подана кассационная жалоба.

29 декабря прошлого года Верховный суд, оценив поданный кассационный протест, отменил решение суда апелляционной инстанции в части оправдания обвиняемых и направил дело в Курземский окружной суд на новое рассмотрение.

Прокурор Курземского окружного суда Юрис Сидерс указывает, что в ходе обширных следственных мероприятий Государственной полиции в 2016 году были установлены лица, причастные к двойному убийству, и совокупность доказательств дает основания полагать, что оба обвиняемых должны быть лишены свободы.

Уже сообщалось, что в двойном убийстве обвинялись Наурис Ратниекс и Айгарс Екабсонс.

Latvijas Avīze сообщала, что 29 декабря 2009 года в волости Эдолес пропали 57-летний мужчина и его 82-летняя мать. На месте происшествия были обнаружены следы крови.

В 2016 году примерно в 600 метрах от старого Вентспилсского шоссе в волости Падурес были найдены останки пропавших. Место указал житель Кулдиги Ратниекс, которого задержали по подозрению в другом деле, связанном с убийством инвалида.

В ходе расследования он внезапно указал на место, где зарыты тела, и отметил, что преступление совершил его знакомый Екабсонс. В итоге на скамью подсудимых попали оба.

Екабсонс признался только в том, что незаконно хранил у себя дома пистолет с патронами.