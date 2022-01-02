Жестокое убийство матери и сына: суд отменил оправдательный приговор
Верховный суд отменил оправдательный приговор двум мужчинам за двойное убийство в Эдольской стороне в 2009 году, пишет LETA.
Верховный суд отменил оправдательный приговор двум мужчинам за двойное убийство в Эдольской стороне в 2009 году, пишет LETA.
В августе 2019 года Курземский районный суд оправдал двух мужчин, обвиняемых в убийстве двух человек в Эдольской волости Кулдигского края в 2009 году.
Прокуратура подала апелляцию на вышеупомянутое судебное решение в Курземский районный суд, который оставил в силе оправдательный приговор суда первой инстанции.
На это решение была подана кассационная жалоба.
29 декабря прошлого года Верховный суд, оценив поданный кассационный протест, отменил решение суда апелляционной инстанции в части оправдания обвиняемых и направил дело в Курземский окружной суд на новое рассмотрение.
Прокурор Курземского окружного суда Юрис Сидерс указывает, что в ходе обширных следственных мероприятий Государственной полиции в 2016 году были установлены лица, причастные к двойному убийству, и совокупность доказательств дает основания полагать, что оба обвиняемых должны быть лишены свободы.
Уже сообщалось, что в двойном убийстве обвинялись Наурис Ратниекс и Айгарс Екабсонс.
Latvijas Avīze сообщала, что 29 декабря 2009 года в волости Эдолес пропали 57-летний мужчина и его 82-летняя мать. На месте происшествия были обнаружены следы крови.
В 2016 году примерно в 600 метрах от старого Вентспилсского шоссе в волости Падурес были найдены останки пропавших. Место указал житель Кулдиги Ратниекс, которого задержали по подозрению в другом деле, связанном с убийством инвалида.
В ходе расследования он внезапно указал на место, где зарыты тела, и отметил, что преступление совершил его знакомый Екабсонс. В итоге на скамью подсудимых попали оба.
Екабсонс признался только в том, что незаконно хранил у себя дома пистолет с патронами.
Согласно обвинению, 29 декабря 2009 года Ратниекс находился у Екабсонса в волости Падурес, где мужчины распивали алкоголь. После этого они решили отправиться к 57-летнему Аустерису в Эдольскую волость. При Екабсонсе был с собой пистолет. Приехав на место, Екобсонс выстелил в Аустериса как минимум один раз, а его мать скончалась от нескольких выстрелов. Оба тела мужчины увезли и закопали. Пистолет полиция изъяла у Екабсонса только в 2016 году.