2 января в одном абзаце ⟩ Аварии каждые 5 минут, массовая драка в Эстонии и перенастройка каналов

События дня в одном абзаце
2 января принесло много новостей о ЧП и авариях. Госполиция сообщила, что из-за ледяного дождя в настоящее время аварии фиксируются
в среднем каждые пять минут. Будьте осторожны на дорогах! В России автобус врезался в опору моста - погибли пять человек, а в Таллинне произошла массовая драка - полиция отреагировала усиленным составом. Телезрителям по всей Латвии придется перенастроить свои устройства, а купить билет у водителя в рижском общественном транспорте больше нельзя. Непривитые жители ОАЭ не смогут выехать из страны, а также стали известны 5 стран, в которые в этом году лучше не ездить. 29 декабря ушел из жизни Карлис Залитис - старейший пивовар Латвии. И немного хороших новостей: сборная Латвии одержала победу в командной эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту.
Кого только не обвиняли в том, что за два года после первого случая Covid-19 и спустя почти за год после изобретения вакцин мир до сих пор не может остановить пандемию. Что ж, пришло время направить указующий перст на невинные прогнозы,
основанные на дате рождения.
Хорошо, плохо или не праздновали? Давайте мы угадаем, как
вы провели Новый год! Фото дня: Во Франции во время новогодних праздников подожгли более 800 автомобилей ФОТО: SCANPIX