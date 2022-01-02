Сборная Латвии одержала победу в командной эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту

Латвийскую команду в эстафете представляли Элиза Тирума, Кристерс Апарйодс и двойка Мартиньш Ботс/Робертс Плуме.

Латвия стартовала восьмой, в целом все участники проехали хорошо, только Апарйодс и двойка допустити маленькие ошибки внизу трассы.

После заезда Латвия вышла вперёд, опередив Канаду, но ни одна из пяти команд не смогла показать лучшее время после них.

Надежды сборной России были разрушены уже на старте, Виктория Демченко допустила грубую ошибку, а надежды итальянской сборной закончились после падения Андреа Фетере.

Латвийская команда финишировала за 2 минуты 24,294 секунды.

Австрия отстала на 0,358 секунды, а США - на 0,508 секунды.

В соревнованиях приняли участие команды из 13 стран.

Латвийская команда на первом этапе на Олимпийской трассе в Янцзы заняла четвёртое место в эстафете, на втором этапе в Сочи взяла бронзу и не финишировала в предыдущей эстафете в Альтенберге.

На следующей неделе спортсмены соберутся в Сигулде. В середине месяца, 15-16 января, в Оберхофе (Германия) пройдёт восьмой тур, а 22-23 января в Санкт-Морице (Швейцария) состоится финал Кубка мира и чемпионат Европы.