Видео ⟩ Танец Муцениеце на пилоне в коньках удивил жюри "Ледникового периода"

Агата Муцениеце и Александр Энберт показали номер под композицию My Tunnels Are Long and Dark These Days. Кроме различных сложных элементов и поддержек, пара смогла удивить фрагментом с танцем на пилоне. Актриса умудрилась показать движения, прямо не снимая коньков.