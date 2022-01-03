Видео ⟩ Танец Муцениеце на пилоне в коньках удивил жюри "Ледникового периода"
2 января в эфире Первого канала показали полуфинальный выпуск шоу "Ледниковый период". Латвийская актриса Агата Муцениеце невероятно удивила жюри своим танцем на пилоне.
2 января в эфире Первого канала показали полуфинальный выпуск шоу "Ледниковый период". Латвийская актриса Агата Муцениеце невероятно удивила жюри своим танцем на пилоне.
Членами жюри в полуфинале были Татьяна Навка, Роман Костомаров, Дарья Мороз и Даниил Спиваковский.
Агата Муцениеце и Александр Энберт показали номер под композицию My Tunnels Are Long and Dark These Days. Кроме различных сложных элементов и поддержек, пара смогла удивить фрагментом с танцем на пилоне. Актриса умудрилась показать движения, прямо не снимая коньков.
"Мое прошлое... До актерского", - пошутила она.
Муцениеце призналась, что еще до рождения дочери занималась танцами на пилоне. Ей это очень нравилось. Она решила, что это следует где-то применить.
Илья Авербух заметил, что специально ничего придумано не было. Просто все как-то сложилось. Но Агате пришлось много тренироваться, чтобы выполнять трюки на пилоне в коньках.
"У меня все ноги синие... Я каждый день пыталась. Пришлось тренировать это отдельно", - заметила актриса.
Стоит сказать, что на сей раз за технику пара не получила высший балл, но за артистизм судьи поставили Агате и Александру шестерки.
Видео: Агата Муцениеце и Александр Энберт