Видео ⟩ Танец Муцениеце на пилоне в коньках удивил жюри "Ледникового периода"

Членами жюри в полуфинале были Татьяна Навка, Роман Костомаров, Дарья Мороз и Даниил Спиваковский.

Агата Муцениеце и Александр Энберт показали номер под композицию My Tunnels Are Long and Dark These Days. Кроме различных сложных элементов и поддержек, пара смогла удивить фрагментом с танцем на пилоне. Актриса умудрилась показать движения, прямо не снимая коньков.

"Мое прошлое... До актерского", - пошутила она.

Муцениеце призналась, что еще до рождения дочери занималась танцами на пилоне. Ей это очень нравилось. Она решила, что это следует где-то применить.

Илья Авербух заметил, что специально ничего придумано не было. Просто все как-то сложилось. Но Агате пришлось много тренироваться, чтобы выполнять трюки на пилоне в коньках.

ФОТО: Кадр из видео

"У меня все ноги синие... Я каждый день пыталась. Пришлось тренировать это отдельно", - заметила актриса.

Стоит сказать, что на сей раз за технику пара не получила высший балл, но за артистизм судьи поставили Агате и Александру шестерки.