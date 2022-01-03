Пн, 3.01.2022
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Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika

Видео ⟩ Танец Муцениеце на пилоне в коньках удивил жюри "Ледникового периода"

2 января в эфире Первого канала показали полуфинальный выпуск шоу "Ледниковый период". Латвийская актриса Агата Муцениеце невероятно удивила жюри своим танцем на пилоне. 

Членами жюри в полуфинале были Татьяна Навка, Роман Костомаров, Дарья Мороз и Даниил Спиваковский.

Агата Муцениеце и Александр Энберт показали номер под композицию My Tunnels Are Long and Dark These Days. Кроме различных сложных элементов и поддержек, пара смогла удивить фрагментом с танцем на пилоне. Актриса умудрилась показать движения, прямо не снимая коньков. 

"Мое прошлое... До актерского", - пошутила она.

Муцениеце призналась, что еще до рождения дочери занималась танцами на пилоне. Ей это очень нравилось. Она решила, что это следует где-то применить. 

Илья Авербух заметил, что специально ничего придумано не было. Просто все как-то сложилось. Но Агате пришлось много тренироваться, чтобы выполнять трюки на пилоне в коньках.

ФОТО: Кадр из видео

"У меня все ноги синие... Я каждый день пыталась. Пришлось тренировать это отдельно", - заметила актриса. 

Стоит сказать, что на сей раз за технику пара не получила высший балл, но за артистизм судьи поставили Агате и Александру шестерки. 

Видео: Агата Муцениеце и Александр Энберт


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