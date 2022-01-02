Самолет с 98 мигрантами вылетел из Вильнюса в Багдад

Все они согласились вернуться домой добровольно, получив правительственное пособие в размере 1000 евро и бесплатный перелет.

Совместную операцию организовали Государственная пограничная служба, Министерство внутренних дел и Вильнюсский аэропорт. Представитель аэропорта подтвердил телеканалу LRT, что рейс состоялся, но не предоставил дополнительной информации.

Позже в воскресенье информацию подтвердили и в МВД Литвы. По данным ведомства, это первый такой чартерный рейс из Литвы для лиц, возвращающихся в страну происхождения.

В министерстве отметили, что Литва активно работает с правительством Ирака, поскольку ее граждане составляют большинство нелегальных иммигрантов.

С 3 августа, когда согласно приказу министра внутренних дел Агне Билотайте пограничники начали принуждать мигрантов к возвращению назад, было запрещено пересекать границу в несанкционированных местах более 8100 раз. С начала года в Литве задержано более 4200 нелегальных мигрантов.