Самолет с 98 мигрантами вылетел из Вильнюса в Багдад
В воскресенье утром, 2 января, из аэропорта Вильнюса в Багдад вылетел самолет, чтобы доставить 98 мигрантов, которые из Беларуси попали в Литву, сообщает 15min.lt.
В воскресенье утром, 2 января, из аэропорта Вильнюса в Багдад вылетел самолет, чтобы доставить 98 мигрантов, которые из Беларуси попали в Литву, сообщает 15min.lt.
Все они согласились вернуться домой добровольно, получив правительственное пособие в размере 1000 евро и бесплатный перелет.
Совместную операцию организовали Государственная пограничная служба, Министерство внутренних дел и Вильнюсский аэропорт. Представитель аэропорта подтвердил телеканалу LRT, что рейс состоялся, но не предоставил дополнительной информации.
Позже в воскресенье информацию подтвердили и в МВД Литвы. По данным ведомства, это первый такой чартерный рейс из Литвы для лиц, возвращающихся в страну происхождения.
С 3 августа, когда согласно приказу министра внутренних дел Агне Билотайте пограничники начали принуждать мигрантов к возвращению назад, было запрещено пересекать границу в несанкционированных местах более 8100 раз. С начала года в Литве задержано более 4200 нелегальных мигрантов.
Официальные лица Литвы отмечают, что белорусский режим сознательно способствует потоку мигрантов через границу, поскольку Литва поддерживает демократическую оппозицию в Беларуси.