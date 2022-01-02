Госполиция просит помощи: пропал пенсионер

С этим человеком пока невозможно связаться, и его местонахождение неизвестно. Допускается, что мужчина заблудился по дороге к своему месту жительства в Медемциемсе.

Рост мужчины - 1,65 метра, он среднего телосложения. У него седые волосы, левый глаз незрячий, кожа на лице дряблая. На затылке есть шрам.

Пожилой человек передвигается с помощью трости, и, возможно, у него с собой была небольшая коричневая записная книжка.

На мужчине была темно-синяя куртка, темные спортивные брюки и серые валенки на черной резиновой подошве. Также, возможно, на нем были рабочие перчатки белого цвета с синими точечками.

У пенсионера нет вредных привычек.