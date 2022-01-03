Вспышка "Омикрона" в Израиле может привести к коллективному иммунитету. Но цена его будет высока

Считается, что четвертая доза вакцины необходима людям с ослабленным иммунитетом, либо престарелым, для которых заболевание коронавирусом более опасно. В Соединенном Королевстве принят такой же подход, но число людей, получивших четвертую вакцину, пока что невелико ФОТО: Getty Images

Профессор Аш сказал, что рост числа случаев заболевания "Омикроном" неизбежен: "Цена коллективного иммунитета - это очень много заболевших. Это, как раз и может произойти. Но мы предпочли бы достичь его в ходе массовой вакцинации".

Однако, Салман Зарка, глава рабочей группы Министерства здравоохранения по борьбе с коронавирусом, заявил, что даже в том случае, если переболеет подавляющее большинство населения, коллективный иммунитет вовсе не гарантирован.

"Мы должны быть очень осторожны с подобными заявлениями, - сказал он в интервью новостному сайту Ynet, - опыт прошедших двух лет показывает, что даже выздоровевшие люди могут заразиться повторно".

Тем временем другой правительственный советник, Эран Сегал из НИИ имени Вейцмана, предупредил, что количество случаев заболевания скоро превзойдет возможности Израиля по тестированию, в результате чего страна не сможет выявлять новые инфекции.

Тестирование на коронавирус на Палестинских территориях в секторе Газа. Палестинские власти заявили, что первый случай заболевания штаммом "Омикрон" был отмечен в декабре 2021 года ФОТО: Getty Images

По его прогнозам, в ближайшие три недели заразятся от двух до четырех миллионов человек, хотя количество тяжелых форм болезни будет значительно меньше, чем во время предыдущей волны.

Он призвал граждан страны сделать все необходимые прививки: "Каждый человек, выходящий из дома, становится уязвимым, и каждый должен быть защищен", - написал он в "Твиттере".

Около двух третей девятимиллионного населения Израиля были полностью вакцинированы. К ним министерство здравоохранения относит тех, кто получил три дозы вакцины или совсем недавно получил вторую. Однако далеко не все из тех, кто имеет право на третью прививку, ее сделали.

При этом Израиль уже одобрил четвертую дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом и для тех, кто проживает в домах для престарелых..

Католические священники в церкви Рождества в Вифлееме. Израиль был вынужден повторно закрыть доступ для паломников и туристов после того, как на Палестинских территориях был обнаружен быстро распространяющийся штамм коронавируса "Омикрон" ФОТО: Getty Images

Между тем, согласно данным некоммерческой публикации Our World in Data, полностью вакцинированы были чуть более четверти палестинцев.

Палестинцы получили дозы вакцины из Израиля, России, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и от глобальной инициативы по обмену вакцинами Covax.

Эксперты ООН несколько раз критиковали Израиль за то, что он не смог полностью распространить свою программу вакцинации на палестинское население, находящееся под его контролем.