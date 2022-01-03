Пн, 3.01.2022
В новом году я желаю всем в Латвии и латышам по всему миру проницательности, решимости и уверенности в себе. Эгил Левитс
Эгил Левитс

Прогноз Василисы Володиной на неделю с 3 по 9 января 2022 года: готовы к неожиданностям?

ФОТО: скриншот видео

Известный российский астролог Василиса Володина составила прогноз на первую полноценную неделю 2022 года. Грядущие семь дней будут наполнены разными событиями, которые в большинстве своем окажутся неожиданными, но если поступать разумно и прислушиваться к своей интуиции, можно избежать многих сложностей, отметила эксперт и дала советы представителям каждого знака Зодиака. Советуем прислушаться!

Овен

В этот период вас будут переполнять различные эмоции. Держите под контролем свои мысли, не совершайте необдуманных поступков, лениться тоже не стоит. В это время вы можете начать реализацию давних идей, вас точно ждет успех. Не вступайте в разного рода выяснения отношений. Занимайтесь своим здоровьем.

Телец

Вам нужно всеми способами избегать негативных эмоций. Занимайтесь своими делами, не проявляйте инициативу в решении чужих проблем, ведь вас вряд ли оценят.

Суета и переживания сейчас не для вас. Проведите время в окружении близких. И в любой ситуации сохраняйте самообладание.

Астролог советует Тельцам больше отдыхать.

Близнецы

В этот период к вам придет вдохновение, поэтому особенно удачной неделя будет для тех, кто занимается творчеством. Вы сможете открыть в себе новые таланты. Кроме того, в это время стоит заняться укреплением личных и дружеских взаимоотношений.

Рак

Вы покажете себя не с самой лучшей стороны. Надо бороться со своим упрямством и страхами. Не переживайте и не нервничайте по любому поводу, ведь у каждой проблемы есть две стороны. Постарайтесь меньше контактировать с токсичными людьми. Для новых начинаний неделя не подходит, предупреждает Василиса Володина.

Лев

Если вы поставили перед собой цель, идите к ней поэтапно. В этот период вам важно сохранять гармонию с собой и внешний миром. Слушайте свой внутренний голос, обращайте внимание на подсказки, которые дают вам высшие силы. На этой неделе вас будут неоднократно ставить в пример, поэтому постарайтесь максимально делиться своими знаниями и опытом с окружающими. Следите за тем, что говорите.

Дева

На этой неделе благоприятно заниматься духовным и профессиональным развитием. Можете записаться на образовательные курсы. Не упустите такую возможность. Вы сможете принять такие решения, которые в ближайшем будущем помогут вам продвинуться по карьерной лестнице. Прислушивайтесь к окружающим, но не меняйте свою точку зрения. Крайне неблагоприятно лезть в конфликты.

Весы

Все возникающие проблемы следует решать нестандартно. Чтобы не переутомиться, постарайтесь не терять самообладания. Возможно, стоит взять подработки, чтобы увеличить свой доход. Неделя подходит не только для развития карьеры, но и для укрепления личных взаимоотношений.

Чтобы принять правильное решение, вам нужно трезво оценить ситуацию и, возможно, какое-то время побыть в одиночестве.

Скорпион

Старайтесь во всем быть упорными, но объективно оценивайте обстоятельства. Вам определенно стоит заниматься здоровьем на этой неделе. Не забывайте и о духовном развитии. Наиболее продуктивной будет работа в коллективе. Будьте вежливыми и лояльными с коллегами.

Стрелец

Обратите внимание на свое здоровье. Кстати, ваш ментальный план также нуждается в чистке. Отбросьте все плохие мысли, освободите себя от негатива. Все ваши поступки должны исходить от чистого сердца. Покажите себя только с лучшей стороны. На этой неделе можно избавляться от вредных привычек.

Козерог

Вы будете полны жизненных сил, увидите перед собой новые перспективы духовного и профессионального развития. Однако стоит определить для себя приоритеты. Продумайте планы на будущее.

Постарайтесь не сдавать свои позиции в карьере. Эта неделя не походит для решения важных вопросов и налаживания деловых связей.

Водолей

Этот период будет полон романтики. Вы можете признаться в своих чувствах близкому человеку, и вам ответят взаимностью. Для достижения внутреннего баланса стоит посетить культурные мероприятия или просто побывать на природе, подвести итоги прошлого года. Постарайтесь максимально оградить себя от выяснения отношений, не срывайтесь на эмоции.

Рыбы

Вам предстоит отстаивать свои позиции. А это отнимет много сил и времени. Занимайтесь решением текущих проблем, но не забывайте уделять время родным. При принятии решений стоит проявлять жесткость и упорство. Не вступайте в полемику и не ввязывайтесь в сомнительные авантюры со странными людьми.


НАВЕРХ
Back