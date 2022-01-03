Прогноз Василисы Володиной на неделю с 3 по 9 января 2022 года: готовы к неожиданностям?

Лев

Если вы поставили перед собой цель, идите к ней поэтапно. В этот период вам важно сохранять гармонию с собой и внешний миром. Слушайте свой внутренний голос, обращайте внимание на подсказки, которые дают вам высшие силы. На этой неделе вас будут неоднократно ставить в пример, поэтому постарайтесь максимально делиться своими знаниями и опытом с окружающими. Следите за тем, что говорите.

Дева

На этой неделе благоприятно заниматься духовным и профессиональным развитием. Можете записаться на образовательные курсы. Не упустите такую возможность. Вы сможете принять такие решения, которые в ближайшем будущем помогут вам продвинуться по карьерной лестнице. Прислушивайтесь к окружающим, но не меняйте свою точку зрения. Крайне неблагоприятно лезть в конфликты.

Весы

Все возникающие проблемы следует решать нестандартно. Чтобы не переутомиться, постарайтесь не терять самообладания. Возможно, стоит взять подработки, чтобы увеличить свой доход. Неделя подходит не только для развития карьеры, но и для укрепления личных взаимоотношений.

Чтобы принять правильное решение, вам нужно трезво оценить ситуацию и, возможно, какое-то время побыть в одиночестве.

Скорпион

Старайтесь во всем быть упорными, но объективно оценивайте обстоятельства. Вам определенно стоит заниматься здоровьем на этой неделе. Не забывайте и о духовном развитии. Наиболее продуктивной будет работа в коллективе. Будьте вежливыми и лояльными с коллегами.

Стрелец

Обратите внимание на свое здоровье. Кстати, ваш ментальный план также нуждается в чистке. Отбросьте все плохие мысли, освободите себя от негатива. Все ваши поступки должны исходить от чистого сердца. Покажите себя только с лучшей стороны. На этой неделе можно избавляться от вредных привычек.

Козерог

Вы будете полны жизненных сил, увидите перед собой новые перспективы духовного и профессионального развития. Однако стоит определить для себя приоритеты. Продумайте планы на будущее.

Постарайтесь не сдавать свои позиции в карьере. Эта неделя не походит для решения важных вопросов и налаживания деловых связей.

Водолей

Этот период будет полон романтики. Вы можете признаться в своих чувствах близкому человеку, и вам ответят взаимностью. Для достижения внутреннего баланса стоит посетить культурные мероприятия или просто побывать на природе, подвести итоги прошлого года. Постарайтесь максимально оградить себя от выяснения отношений, не срывайтесь на эмоции.

Рыбы