Выявлен 671 новый случай Covid-19, скончались 15 человек

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

два человека в возрасте от 60 до 69 лет;

шесть человек в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек старше 90 лет.

11 из умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а четверо были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 540,2 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 273 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 398 - были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 5586 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 277 692 человек.

Госпитализации:

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 498 до 561 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 73 пациента с Covid-19, выписаны четыре человека.

В настоящее время в больницах находятся 484 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 77 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились 23 606 человек.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1208 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 17 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

14 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1059 человек, 108 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 755,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 14,4%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 520 тыс. человек, умерло 7,4 тыс. человек.

Эстония

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 686 новых случаев коронавируса, скончался один инфицированный.

По состоянию на утро понедельника в Эстонии госпитализированы 232 пациента с коронавирусом. В больничном лечении из-за тяжелого течения Covid-19 нуждается 161 пациент, из них 131 человек (80,9 процента) не вакцинированы, а у 31 (19,1 процента) курс вакцинации завершен.

За минувшие сутки проанализированы 6782 теста, позитивный результат дали 686.