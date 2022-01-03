Еще двое судей, оспоривших обязанность прививаться, начали вакцинацию

Административный районный суд признал, что обязанность вакцинации, предусматривающая последствия в случае несоблюдения, ограничивает право людей на личную жизнь и право свободно выбирать профессию и работу в соответствии со своими способностями и квалификацией.

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что предусмотренная постановлением правительства обязательная вакцинация установлена по закону, имеет законную цель - неотложную социальную необходимость защитить права других лиц и обеспечить эпидемиологическую безопасность населения, одновременно обеспечив в интересах общества важные государственные функции и услуги, и что данное требование соразмерно, а именно средства, используемые законодателем, являются подходящими и необходимыми для достижения легитимной цели, и эта цель не может быть достигнута другими средствами, менее ограничивающими права и законные интересы человека.

Суд пришел к выводу, что польза для общества от введения обязательной вакцинации перевешивает нарушение прав личности.

Суд не констатировал, что нарушение подвергнутого обжалованию подпункта в отношении конкретных лиц вызвало бы нарушение принципов верховенства закона и равенства заинтересованных лиц. Суд также не обнаружил каких-либо особых, нетипичных обстоятельств, связанных с состоянием здоровья заявителей, или объективных указаний на то, что они могут быть исключены из цепочки передачи вируса, которые могли бы повлиять на оценку судом соблюдения принципа соразмерности.

Суд пришел к выводу, что целью правительственного постановления является поощрение вакцинации сотрудников для достижения максимально безопасных условий труда. Чем безопаснее условия труда, тем меньше людей заболеет, что способствует достижению не только цели по ограничению распространения инфекции Covid-19 и перегрузки системы здравоохранения, но и обеспечению непрерывности важных функций и услуг государства.

Тот факт, что вакцинация является подходящим средством борьбы с распространением Covid-19, был сделан на основании объяснений экспертов и данных, предоставленных Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Суд отмечает, что истица подвергла сомнению достоверность данных SPKC, указав, что невакцинированные лица проходят тестирование в большем объеме и потому среди них выявляется больше случаев заражения Covid-19. Суд согласился с тем, что в среде невакцинированных тестирование проводится более интенсивно, но подчеркнул то, что оценка эффективности вакцин базируется не только на основе данных SPKC, но и ряда научных исследований.