Пн, 3.01.2022
Если речи были бы вырваны из контекста, все казалось бы хорошо, но люди воспринимают эти выступления, исходя из общей оценки действий человека Филипп Раевский, политолог о новогодней речи политиков
Филипп Раевский, политолог о новогодней речи политиков

Бустерную дозу вакцины теперь можно получить и в некоторых торговых центрах

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В целях обеспечения непрерывности в охвате вакцинацией с сегодняшнего дня, 3 января, у тех жителей, у которых уже есть совместимый сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, есть возможность получить бустерную вакцину в пунктах вакцинации, специально созданных в помещениях Akropole и Alfa. Услуга будет доступна по предварительной записи.

В торгово-развлекательном центре Akropole можно получить бустерную вакцину ежедневно с 10:00 до 20:00, а в торговом центре Alfa услуга будет доступна по рабочим дням с 10:30 до 19:00, по выходным дням – с 10:30 до 18:00. Направляясь в пункт вакцинации, жителям необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID).

Пункт вакцинации в Akropole находится в коридоре на 1-м этаже между входами E и F, а в Alfa он находится на 1-м этаже напротив магазина Cenuklubs.

Чтобы подать заявку на получение бустерной вакцины, жителям необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону 8989 или записавшись на сайте www.manavakcina.lv.

Возможность вакцинации в вагончиках, которые были расположены возле входов в Akropole и Alfa, больше не доступна.

Для тех жителей, которым необходимо сделать тест на Covid-19, на улице возле входа Е в Akropole и у входа в кино Alfa продолжат работать пункты тестирования на Covid-19.


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