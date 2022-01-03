Бустерную дозу вакцины теперь можно получить и в некоторых торговых центрах

В торгово-развлекательном центре Akropole можно получить бустерную вакцину ежедневно с 10:00 до 20:00, а в торговом центре Alfa услуга будет доступна по рабочим дням с 10:30 до 19:00, по выходным дням – с 10:30 до 18:00. Направляясь в пункт вакцинации, жителям необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID).

Пункт вакцинации в Akropole находится в коридоре на 1-м этаже между входами E и F, а в Alfa он находится на 1-м этаже напротив магазина Cenuklubs.

Чтобы подать заявку на получение бустерной вакцины, жителям необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону 8989 или записавшись на сайте www.manavakcina.lv.

Возможность вакцинации в вагончиках, которые были расположены возле входов в Akropole и Alfa, больше не доступна.