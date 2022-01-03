Пн, 3.01.2022
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Филипп Раевский, политолог о новогодней речи политиков

Автобус с туристами из Литвы попал в ДТП в Польше: пострадали 13 человек

ФОТО: conejota/Shutterstock.com

В аварии автобуса с туристами из Литвы на юго-востоке Польши пострадали 13 человек, в том числе пятеро детей, сообщает информационная служба LRT.

Автобус с 44 пассажирами съехал с дороги. Авария произошла рядом с Люблином.

В больнице 11 пострадавших, среди них четверо детей. Один тяжелораненый на вертолете доставлен в больницу в Люблине.

У полиции пока нет точных данных о пострадавших. Остальные пассажиры доставлены в местную пожарную часть.

По предварительным данным, автобус вез пассажиров, возвращавшихся с горнолыжного курорта Польши.


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