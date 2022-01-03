Автобус с туристами из Литвы попал в ДТП в Польше: пострадали 13 человек
В аварии автобуса с туристами из Литвы на юго-востоке Польши пострадали 13 человек, в том числе пятеро детей, сообщает информационная служба LRT.
В аварии автобуса с туристами из Литвы на юго-востоке Польши пострадали 13 человек, в том числе пятеро детей, сообщает информационная служба LRT.
Автобус с 44 пассажирами съехал с дороги. Авария произошла рядом с Люблином.
У полиции пока нет точных данных о пострадавших. Остальные пассажиры доставлены в местную пожарную часть.
По предварительным данным, автобус вез пассажиров, возвращавшихся с горнолыжного курорта Польши.