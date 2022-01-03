Возлюбленная Порзиньгиса разместила личные кадры с баскетболистом
Девушка латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса подвела итоги 2021 года, разместив в TikTok видео с ранее невиданными кадрами.
Девушка латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса подвела итоги 2021 года, разместив в TikTok видео с ранее невиданными кадрами.
Лаура Визла в своём TikTok разместила два видео, в которых можно увидеть кадры со свадьбы баскетболиста Жаниса Пейнерса и его возлюбленной Алины, а также празднования Хэллоуина в Далласе.
На видео можно также увидеть кадры из Латвии, а также звезду латвийского баскетбола Кристапа Порзиньгиса. "Желаю вам в следующем году много любви", - подписала одно из видео Лаура.
Напомним, Кристап и Лаура уже около года находятся в романтических отношениях. Девушка часто навещает спортсмена в Далласе, но Рождество, судя по всему, влюблённые провели по отдельности.
@lauravizla wish you lot of love in next year ❤️ #2021 #fyp #friendsandfamily ♬ comfort chain - сая