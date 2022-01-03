Возлюбленная Порзиньгиса разместила личные кадры с баскетболистом

Лаура Визла в своём TikTok разместила два видео, в которых можно увидеть кадры со свадьбы баскетболиста Жаниса Пейнерса и его возлюбленной Алины, а также празднования Хэллоуина в Далласе.

На видео можно также увидеть кадры из Латвии, а также звезду латвийского баскетбола Кристапа Порзиньгиса. "Желаю вам в следующем году много любви", - подписала одно из видео Лаура.