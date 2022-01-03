Пн, 3.01.2022
Если речи были бы вырваны из контекста, все казалось бы хорошо, но люди воспринимают эти выступления, исходя из общей оценки действий человека Филипп Раевский, политолог о новогодней речи политиков
Филипп Раевский, политолог о новогодней речи политиков

Возлюбленная Порзиньгиса разместила личные кадры с баскетболистом

Девушка латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса подвела итоги 2021 года, разместив в TikTok видео с ранее невиданными кадрами.

Лаура Визла в своём TikTok разместила два видео, в которых можно увидеть кадры со свадьбы баскетболиста Жаниса Пейнерса и его возлюбленной Алины, а также празднования Хэллоуина в Далласе.

На видео можно также увидеть кадры из Латвии, а также звезду латвийского баскетбола Кристапа Порзиньгиса. "Желаю вам в следующем году много любви", - подписала одно из видео Лаура.

Напомним, Кристап и Лаура уже около года находятся в романтических отношениях. Девушка часто навещает спортсмена в Далласе, но Рождество, судя по всему, влюблённые провели по отдельности.

@lauravizla хорошо #fyp #2021 #party ♬ 2021ГУДБАЙ - • ЖИВОТНЫЕ • ПИТОМЦЫ •
@lauravizla wish you lot of love in next year ❤️ #2021 #fyp #friendsandfamily ♬ comfort chain - сая

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