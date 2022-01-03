Пн, 3.01.2022
Если речи были бы вырваны из контекста, все казалось бы хорошо, но люди воспринимают эти выступления, исходя из общей оценки действий человека Филипп Раевский, политолог о новогодней речи политиков
Филипп Раевский, политолог о новогодней речи политиков

ВИДЕО ⟩ Новый вид спорта? Борьба в машине набирает популярность в России

ФОТО: скриншот видео

В России набирает популярность новый вид борьбы "автомобильный джитсу", который получил своё название от бразильского джиу-джитсу.

В последние годы появилось много разновидностей борьбы - от поединков в формате "трое на одного" до поп-ММА, в котором участвуют непрофессиональные бойцы. И вот мы пришли к тому, что появилось "автомобильное джитсу", поединки которого проходят внутри автомобиля.

Организаторы таких боёв рассчитывают, что необычное место для борьбы привлечёт внимание к такому формату.

BBC пишет, что победитель определяется в двух раундах. Борьба начинается на передних сиденьях автомобиля, а как подручные средства борьбы в ход идут ремни безопасности, руль, зеркала и кресла.

Подобный формат - не новинка. В Таиланде уже какое-то время назад придумали бои в телефонной будке. В боксёрском сленге так иногда обозначают поединок на близкой дистанции.

Но в Таиланде это воплотили в жизнь буквально и поместили бойцов в красную английскую телефонную будку.


НАВЕРХ
Back