ВИДЕО ⟩ Новый вид спорта? Борьба в машине набирает популярность в России
В России набирает популярность новый вид борьбы "автомобильный джитсу", который получил своё название от бразильского джиу-джитсу.
В России набирает популярность новый вид борьбы "автомобильный джитсу", который получил своё название от бразильского джиу-джитсу.
В последние годы появилось много разновидностей борьбы - от поединков в формате "трое на одного" до поп-ММА, в котором участвуют непрофессиональные бойцы. И вот мы пришли к тому, что появилось "автомобильное джитсу", поединки которого проходят внутри автомобиля.
Организаторы таких боёв рассчитывают, что необычное место для борьбы привлечёт внимание к такому формату.
BBC пишет, что победитель определяется в двух раундах. Борьба начинается на передних сиденьях автомобиля, а как подручные средства борьбы в ход идут ремни безопасности, руль, зеркала и кресла.
Подобный формат - не новинка. В Таиланде уже какое-то время назад придумали бои в телефонной будке. В боксёрском сленге так иногда обозначают поединок на близкой дистанции.
Но в Таиланде это воплотили в жизнь буквально и поместили бойцов в красную английскую телефонную будку.