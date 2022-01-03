Пн, 3.01.2022
У владельца торгового центра всегда был счет на 10 000 евро в месяц за два магазина, а теперь пришел счет на 70 000 евро. Конечно, человек в шоке Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika
Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika

Видео ⟩ Загитова разделась в новогоднюю ночь

Российская фигуристка и телеведущая Алина Загитова показала своим подписчикам, как наслаждается новогодним отдыхом.

19-летняя Загитова опубликовала в соцсетях видео из бани, которое сопровождалось новогодней мелодией. Фигуристка изящно позировала на фоне ёлочки, набросив на себя лишь тонкую простыню.

Алина обаятельно улыбалась, глядя в объектив. Всем своим видом она показывала, что счастлива провести праздник в такой расслабленной домашней обстановке.

Также можно заметить, что по телевизору в этот момент идёт советская комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".

Загитова - олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане (2018). В прошедшем году Алина  успешно совмещала ледовые шоу с работой телеведущей популярного шоу "Ледниковый период".


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