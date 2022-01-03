Видео ⟩ Загитова разделась в новогоднюю ночь
Российская фигуристка и телеведущая Алина Загитова показала своим подписчикам, как наслаждается новогодним отдыхом.
Российская фигуристка и телеведущая Алина Загитова показала своим подписчикам, как наслаждается новогодним отдыхом.
19-летняя Загитова опубликовала в соцсетях видео из бани, которое сопровождалось новогодней мелодией. Фигуристка изящно позировала на фоне ёлочки, набросив на себя лишь тонкую простыню.
Алина обаятельно улыбалась, глядя в объектив. Всем своим видом она показывала, что счастлива провести праздник в такой расслабленной домашней обстановке.
Также можно заметить, что по телевизору в этот момент идёт советская комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".
Загитова - олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане (2018). В прошедшем году Алина успешно совмещала ледовые шоу с работой телеведущей популярного шоу "Ледниковый период".