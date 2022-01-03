Нападал на женщин и отбирал сумочки: в Риге задержан судимый за наркотики мужчина

В похищенной сумке находились кредитные карточки, деньги в размере 320 евро и мобильный телефон Samsung Galaxy. После совершения преступления мужчина место событий покинул.
Незамедлительно было начато расследование. Стражи порядка выяснили, что преступление совершил мужчина 1982 года рождения, который ранее был судим за ограбление и хранение наркотических веществ. 29 декабря полицейские его задержали. Было принято решение о проведении обыска по фактическому месту жительства подозреваемого в Риге.
В ходе продолжения работы с задержанным полицейские выяснили, что в последнее время подозреваемый, возможно, ограбил еще трех пожилых женщин.
25 ноября он похитил сумочку у женщины в Риге на улице Ницгалес, в свою очередь утром 29 декабря, перед его задержанием, он ограбил женщин еще по двум адресам - на Джохара Дудаева гатве и на улице Илукстес.
По факту ограбления начаты четыре уголовных процесса.
Кроме того, во время задержания поведение мужчины и физические признаки свидетельствовали, что он, возможно, находился под влиянием наркотических или психотропных веществ, поэтому была назначена экспертиза.
К задержанному применена мера пресечения в виде ареста. Полиция продолжает выяснять местонахождение похищенного телефона.
Стражи порядка напоминают, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в преступлении не будет доказана в установленном законом порядке.