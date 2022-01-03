Нападал на женщин и отбирал сумочки: в Риге задержан судимый за наркотики мужчина

Вечером 26 декабря Госполиция получила информацию от медиков о том, что в медучреждение была доставлена женщина пенсионного возраста с травмой головы. Выясняя обстоятельства произошедшего, полицейские узнали, что в тот же самый день в Риге на улице Скудру на пострадавшую напал неизвестный мужчина. Изначально он потребовал, чтобы женщина отдала сумочку, после чего повалил ее на землю и отнял сумку, ударив несколько раз по голове.