В Риге в первую очередь посыпают тротуары с интенсивным пешеходным потоком

Сегодня утром в столице шел ледяной дождь и образовалась наледь, поэтому улицы и тротуары были скользкими. Противоскользящими материалами их посыпают две мобильные бригады - обрабатываются пешеходные дорожки общей протяженностью 106,3 км.

Перед выходом мобильной бригады на работу маршрут проверяет муниципальная полиция, фиксирующая участки тротуара, не убранные владельцами. После того, как работы будут выполнены, владельцам территорий выставят счет за работы по их уборке.

Муниципалитет призывает жителей с особой осторожностью передвигаться вдоль зданий, обращая внимание на состояние тротуаров. Домовладельцев и управляющих недвижимостью призывают уделять больше внимания состоянию тротуаров и крыш, обеспечивать своевременную очистку от снега крыш и пешеходных дорожек и обработку тротуаров противоскользящими материалами.

В свою очередь предприятия Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs сегодня произвели обработку улиц 1-й и 2-й категории противоскользящими материалами, условия движения по ним в настоящее время стабильные.