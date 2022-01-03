В Риге в первую очередь посыпают тротуары с интенсивным пешеходным потоком
В центре Риги в первую очередь посыпают тротуары с наиболее интенсивным пешеходным движением, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
В центре Риги в первую очередь посыпают тротуары с наиболее интенсивным пешеходным движением, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
Сегодня утром в столице шел ледяной дождь и образовалась наледь, поэтому улицы и тротуары были скользкими. Противоскользящими материалами их посыпают две мобильные бригады - обрабатываются пешеходные дорожки общей протяженностью 106,3 км.
Муниципалитет призывает жителей с особой осторожностью передвигаться вдоль зданий, обращая внимание на состояние тротуаров. Домовладельцев и управляющих недвижимостью призывают уделять больше внимания состоянию тротуаров и крыш, обеспечивать своевременную очистку от снега крыш и пешеходных дорожек и обработку тротуаров противоскользящими материалами.
В свою очередь предприятия Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs сегодня произвели обработку улиц 1-й и 2-й категории противоскользящими материалами, условия движения по ним в настоящее время стабильные.
На маленьких улицах микрорайонов толщина слоя льда на проезжих частях в пределах допустимого, их будут посыпать по мере необходимости. В результате перепадов температуры и обледенения на асфальтовом покрытии в таких погодных условиях образуются ямы, водителям рекомендуется соблюдать осторожность.