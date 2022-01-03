Пн, 3.01.2022
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В Риге в первую очередь посыпают тротуары с интенсивным пешеходным потоком

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В центре Риги в первую очередь посыпают тротуары с наиболее интенсивным пешеходным движением, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

Сегодня утром в столице шел ледяной дождь и образовалась наледь, поэтому улицы и тротуары были скользкими. Противоскользящими материалами их посыпают две мобильные бригады - обрабатываются пешеходные дорожки общей протяженностью 106,3 км.

Перед выходом мобильной бригады на работу маршрут проверяет муниципальная полиция, фиксирующая участки тротуара, не убранные владельцами. После того, как работы будут выполнены, владельцам территорий выставят счет за работы по их уборке.

Муниципалитет призывает жителей с особой осторожностью передвигаться вдоль зданий, обращая внимание на состояние тротуаров. Домовладельцев и управляющих недвижимостью призывают уделять больше внимания состоянию тротуаров и крыш, обеспечивать своевременную очистку от снега крыш и пешеходных дорожек и обработку тротуаров противоскользящими материалами.

В свою очередь предприятия Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs сегодня произвели обработку улиц 1-й и 2-й категории противоскользящими материалами, условия движения по ним в настоящее время стабильные.

На маленьких улицах микрорайонов толщина слоя льда на проезжих частях в пределах допустимого, их будут посыпать по мере необходимости. В результате перепадов температуры и обледенения на асфальтовом покрытии в таких погодных условиях образуются ямы, водителям рекомендуется соблюдать осторожность.


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