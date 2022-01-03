Месси и Роналдо заразились коронавирусом

Подробности о состоянии 34-летнего футболиста не сообщаются.

Также "Пари Сен-Жермен" на своём официальном сайте объявил имена других одноклубников Месси, которые заразились коронавирусом. Эти футболисты - испанцы Хуан Берната и Серхио Рико, а также француз Натан Битюмазаля. Все заразившиеся игроки были отправлены на самоизоляцию.

Стоит отметить, что это не все потери парижского клуба перед матчем 1/16 финала Кубка Франции против "Ванна", который состоится 3 января. В составе "ПСЖ" отсутствует также бразильский форвард Неймар, который продолжает восстановление на родине. Возвращение футболиста к тренировкам ожидается через три недели.

Накануне стало известно, что коронавирусом заразился также двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии и владелец бразильского "Крузейро" Роналдо. Об этом сообщил официальный аккаунт клуба в Twitter.

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O Cruzeiro comunica que na manhã deste domingo Ronaldo Nazário testou positivo para Covid-19. Com isso fica impossibilitada a sua ida hoje para Belo Horizonte, bem como a presença nas ações comemorativas pelo aniversário do clube. pic.twitter.com/73JB77nLKm — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 2, 2022

Известно, что 45-летний "Зубастик" чувствует себя хорошо и переносит болезнь в лёгкой форме. Он находится на изоляции. Из-за положительного результата теста бразилец не сможет присутствовать на памятных мероприятиях по случаю 101-го дня рождения клуба.

Роналдо выступал за "Крузейро" в 1993 и 1994 годах. В настоящее время команда выступает во втором по силе дивизионе страны.