VDD назвала главные угрозы национальной безопасности Латвии в 2021 году

Снижение интереса китайских спецслужб в основном связано с ограничениями общественной жизни в стране из-за пандемии Covid-19.

Между тем, белорусские спецслужбы продолжили сбор информации об отношении проживающей в Латвии белорусской общины к политическим и социальным процессам в Беларуси, а также, согласно имеющейся у VDD информации, белорусские силовые структуры сыграли определенную роль в организации потока нарушителей границы между Беларусью и Европейским союзом.

По оценкам VDD, угроза со стороны российских спецслужб останется высокой и в этом году. Интерес китайских спецслужб к Латвии в обозримом будущем может вновь возрасти, однако не ожидается, что он достигнет уровня активности российских спецслужб в Латвии.

В свою очередь белорусские спецслужбы продолжат действия по укреплению позиций авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко.