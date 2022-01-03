Пн, 3.01.2022
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Эгил Левитс
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VDD назвала главные угрозы национальной безопасности Латвии в 2021 году

ФОТО: Ēriks Kukutis

В прошлом году основной угрозой национальной безопасности Латвии были российские спецслужбы, а интерес китайских спецслужб к Латвии и важным для экономики отраслям в прошлом году оказался слабее, чем в предыдущие годы, сообщает Служба государственной безопасности (VDD).

Снижение интереса китайских спецслужб в основном связано с ограничениями общественной жизни в стране из-за пандемии Covid-19.

Между тем, белорусские спецслужбы продолжили сбор информации об отношении проживающей в Латвии белорусской общины к политическим и социальным процессам в Беларуси, а также, согласно имеющейся у VDD информации, белорусские силовые структуры сыграли определенную роль в организации потока нарушителей границы между Беларусью и Европейским союзом.

По оценкам VDD, угроза со стороны российских спецслужб останется высокой и в этом году. Интерес китайских спецслужб к Латвии в обозримом будущем может вновь возрасти, однако не ожидается, что он достигнет уровня активности российских спецслужб в Латвии.

В свою очередь белорусские спецслужбы продолжат действия по укреплению позиций авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

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Более подробно о рисках, создаваемых иностранными спецслужбами, VDD проинформирует в публичном отчете о деятельности службы, который будет опубликован в начале этого года.


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