Видео ⟩ Светлана Бондарчук рассказала, почему развелась

В новом выпуске YouTube-шоу "Света вокруг света" 53-летняя Светлана опровергла всевозможные слухи и домыслы о разводе.

"Развод - это вещь очень сложная, особенно когда за плечами столько лет, которые тебя связывали с человеком, с которым ты жила по доброй воле и по любви, когда все заканчивается, неважно, по какой причине. Кстати, в нашем случае не было третьих лиц, которые на это повлияли. Просто мы перешли ту грань, когда можно было сохранить семью в том формате, в котором она должна быть. Это сложно", - цитирует телеведущую "Комсомольская правда".

По словам Светланы, они с Федором по-прежнему остаются близкими людьми. В браке у них появились общие дети. Сын Сергей подарил своим родителям двух прекрасных внучек - Маргариту и Веру. Что касается дочери Варвары, то у нее серьезное заболевание.

"У Вари ДЦП, этот ребенок никогда не жил в пансионатах, за границей, он жил в нашем доме. Есть люди, которые выбирают другой путь для своих особенных детей, каждому свое. Варя живет в комфорте, с родителями, с нянечками, с братом, племянницами, в окружении любящих ее людей", - отметила Бондарчук.

Светлана добавила, что им с Федором есть к чему стремиться.

"Мы два успешных человека, которые всю жизнь друг друга уважали, и это самое важное - сохранить это. Надеюсь, нам хватит сил, мужества, разума так делать и дальше", - подытожила она.

Напомним, 17 сентября 2019 года Федор Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой. В марте 2021 года они стали родителями.