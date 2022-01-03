Пн, 3.01.2022
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Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika

Финляндия может присоединится к НАТО вопреки требованиям России

Саули Ниинистё ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Реагируя на требования России не продолжать расширение НАТО на Восток, президент и премьер-министр Финляндии напомнили, что государство в любой момент может присоединится к НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинисте в своем новогоднем обращении подчеркнул, что "ультиматумы" России противоречат архитектуре безопасности Европы. Он сказал, что принцип "суверенного равенства" должны соблюдать все, и в наши дни нет места "сферам влияния".

"Позвольте еще раз напомнить - Финляндия может маневрировать и ее свобода выбора включает возможность вступать в военные альянсы и подать заявку на вступление в НАТО, если мы так решим", - сказал Ниинисте.

Президент Финляндии сказал, что международная система не может становится зависимой от ее самого жестокого члена из-за того, что НАТО хочет не допустить войны.

Премьер Финляндии Санна Марин в своей новогодней речи также подчеркнула, что Финляндия сохраняет возможность подачи заявки на вступление в НАТО.

"Мы должны укрепить эту свободу выбора и обеспечить ее сохранность, так как это право каждой страны - определять свою политику безопасности", - сказала Марин. Она добавила, что Финляндия укрепит сотрудничество с другими европейскими странами в вопросах безопасности и обороны.

Финляндия и соседняя Швеция сохраняют статус нейтральных стран, но их сотрудничество с НАТО набирает обороты, а также они поддерживают тесные двухсторонние отношения с со странами-членами альянса Норвегией, США и Великобританией.


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