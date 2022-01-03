Финляндия может присоединится к НАТО вопреки требованиям России

Президент Финляндии Саули Ниинисте в своем новогоднем обращении подчеркнул, что "ультиматумы" России противоречат архитектуре безопасности Европы. Он сказал, что принцип "суверенного равенства" должны соблюдать все, и в наши дни нет места "сферам влияния".

"Позвольте еще раз напомнить - Финляндия может маневрировать и ее свобода выбора включает возможность вступать в военные альянсы и подать заявку на вступление в НАТО, если мы так решим", - сказал Ниинисте.

Президент Финляндии сказал, что международная система не может становится зависимой от ее самого жестокого члена из-за того, что НАТО хочет не допустить войны.

Премьер Финляндии Санна Марин в своей новогодней речи также подчеркнула, что Финляндия сохраняет возможность подачи заявки на вступление в НАТО.

"Мы должны укрепить эту свободу выбора и обеспечить ее сохранность, так как это право каждой страны - определять свою политику безопасности", - сказала Марин. Она добавила, что Финляндия укрепит сотрудничество с другими европейскими странами в вопросах безопасности и обороны.