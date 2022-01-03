1,5 млн евро: KNAB назвал сумму убытков в коррупционном скандале на Latvijas dzelzceļš

В ходе досудебного расследования KNAB было доказано, что бывшим должностным лицам правления LDz удалось создать новый исполнительный орган для получения значительно более высокого должностного вознаграждения, премий и надбавок, которые уже были начислены и выплачены за исполнение других обязанностей.

Как уже сообщалось, это расследование связано с тем временем, когда председателем правления LDz был Эдвин Берзиньш. Тогда в LDz был создан президентский совет, признанный Конституционным судом незаконным, однако этот совет так и не был упразднен.

В соответствии с регламентом работы совета бывшим руководителям Latvijas dzelzceļš могла быть выплачена крупная компенсация, когда в середине 2019 года с ними были расторгнуты трудовые отношения. Согласно декларациям о доходе, поданным должностными лицами в Службу государственных доходов, при расторжении трудового договора Берзиньш получил компенсацию в размере 250 000 евро, а член правления Айвар Стракшас - в размере 200 000 евро.

В начале 2020 года министр сообщения Талис Линкайтс обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру, которая возбудила уголовное дело, а досудебное расследование было поручено KNAB. Тогда Линкайтс сообщил порталу Lsm.lv, что Министерство сообщения обратилось в правоохранительные органы в связи с размером компенсации, выплаченной Берзиньшу и Стракшасу.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что в период с 1 января 2013 года по 18 августа 2019 года бывшие должностные лица, возможно, злоупотребляли служебным положением в корыстных целях и незаконно получали дополнительный доход за исполнение своих прямых обязанностей.

В результате преступной деятельности, осуществляемой должностными лицами на протяжении почти шести лет, Latvijas dzelzceļš причинен имущественный ущерб в размере 1 553 896,83 евро.