Медведева на двух языках спела песню про Олимпиаду-2022. Позже выяснилось, что пела не она

22-летняя Медведева в видеоклипе скользит на коньках по катку на ВДНХ в Москве, выписывая виртуозные фигуры на фоне цифр 2022. Песня получила название "Вместе ради общего будущего", а видеоклип опубликован на YouTube-странице китайского телеканала CGTN.

Медведева в видеоклипе спела песню на русском и английском языках, но затем в своём Instagram Евгения призналась, что песню в клипе к Олимпийским играм в Пекине исполняла не она.

"Друзья, это пою не я! Я действительно исполнила четыре строчки этой песни, но это лишь кусок клипа, где исполняет другая девочка. Я катаюсь. Клип, где поют разные исполнители в одном видео, и где будут мои скромно исполненные четыре строчки будет позже", - написала Медведева.