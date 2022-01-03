Фото ⟩ Ikea в этом году планирует повысить цены на 9%

"Как и во многих других отраслях, Ikea столкнулась с серьезными проблемами с транспортом и недостатком сырья, которая привели к росту расходов, и в ближайшем будущем мы не предвидим существенных улучшений", - сказано в заявлении владельцев холдинговой компании Ingka Group.

Больше всего рост расходов ощущается в Северной Америке и Европе, поэтому в этих регионах клиентам придется считаться с ростом цен на продукцию в магазинах.

"В среднем рост цен в Ingka Group по всему миру будет около 9%. Рост цен будет варьироваться в зависимости от страны, а свое влияние также оставит давление инфляции, в том числе, возможные проблемы с сырьем и цепочками поставок", - говорится в заявлении компании.

По данным компании, дополнительные расходы Inter Ikea Group составили 250 миллионов евро, "что привело к напряжению в сфере логистики", которое обострилось после восстановления от первой фазы пандемии.

В декабре Inter Ikea Group сообщили о снижении доходов на 17%, пояснив это ростом цен на транспорт и сырье. В прошлом году стоимость контейнерных перевозок достигла рекордных цен, что также привело к серьезным проблемам в морской логистике.