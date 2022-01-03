3 января в одном абзаце ⟩ Скользкие улицы, угроза России и "Гринч с метлой"

Продлится ли режим чрезвычайной ситуации? Сегодня Минздрав представит поготовленные поправки к решению правительства о чрезвычайной ситуации. Это определит, как мы будем жить после 11 января. Об этом уже высказались представители медицинской отрасли - глава Службы неотложной медицинской помощи не думает, что ограничения стоило бы отменять или ослаблять.