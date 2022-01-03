3 января в одном абзаце ⟩ Скользкие улицы, угроза России и "Гринч с метлой"
Новый год прошел совсем недавно, зима продолжается, а событий в первый понедельник 2022 произошло уже много. О том, что случилось сегодня, читайте абзацем ниже.
Новый год прошел совсем недавно, зима продолжается, а событий в первый понедельник 2022 произошло уже много. О том, что случилось сегодня, читайте абзацем ниже.
События дня в одном абзаце
На этой неделе нас ждут дожди, сильный ветер, но в основном - снег. Стоит надеяться, что латвийские самоуправления справятся с чисткой улиц, так как за первые три дня года от травм, полученных на скользких улицах пострадали более 100 рижан, а больницы не справляются с наплывом пациентов. Другая "зимняя" новость - в Пурвциемсе объявился свой "Гринч" с метлой, который похитил развешанные на киосках рынка праздничные гирлянды. Поиски преступника продолжаются, зато Госполицией был задержан грабитель, который отбирал у пожилых женщин сумочки, в том числе - в Пурвциемсе. Борьбу с обязательной вакцинацией, судя по всему, проиграли двое латвийских судей, которые выступали против нее, начав процесс вакцинации. В Риге планируют начать демонтаж нелегальных электросетей в жилых домах - оказывается, часть поставщиков электроэнергии пользуется нелегальными электрическими линиями связи. Кроме этого, в связи с подорожанием электроэнергии вместе с газом и теплоэнергией, министр экономики Витенбергс созвал заседание Государственного энергетического кризисного центра. На рынке топлива также проблемы: маленькие участники рынка из-за выросших требований Евросоюза могут быть вынуждены покинуть рынок. Тем временем, несмотря на санкции, объем экспорта из Беларуси в страны Балтии достиг рекорда, а посол Латвии в НАТО считает военную угрозу России все более реальной.
Все обсуждают
Продлится ли режим чрезвычайной ситуации? Сегодня Минздрав представит поготовленные поправки к решению правительства о чрезвычайной ситуации. Это определит, как мы будем жить после 11 января. Об этом уже высказались представители медицинской отрасли - глава Службы неотложной медицинской помощи не думает, что ограничения стоило бы отменять или ослаблять.
Чем себя порадовать
Удивительная история Лигиты: женщина узнала, что у нее целых две семьи, одна в Латвии, другая в Удмуртии.
Галерея дня: оттепель в Риге