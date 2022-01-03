Пн, 3.01.2022
У владельца торгового центра всегда был счет на 10 000 евро в месяц за два магазина, а теперь пришел счет на 70 000 евро. Конечно, человек в шоке Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika
Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika
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Тайвань закупает отвергнутый Китаем ром в поддержу Литвы

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Тайваньская алкогольная компания, принадлежащая государству, в понедельник сообщила, что приобрела более 20 000 бутылок рома литовского производства. Китай блокировал его поставку в связи с обострением дипломатического конфликта между Пекином и Вильнюсом.

Компания Taiwan Tobacco & Liquor Corporation (TTL) сообщила, что закупила 20 400 бутылок литовского рома, который на корабле "дрейфовал в море", так как Китай отказался его растаможить перед ввозом в страну.

Ожидается, что груз литовского рома в Тайвань прибудет в этом месяце. Перед тем, как он попадет на рынок, на бутылки будут наклеены этикетки на китайском языке, сообщила TTL.

"Литва поддерживает нас, а мы поддерживаем Литву. TTL призывает поднять за это стакан", - сказала компания.

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Осенью Китай прекратил железнодорожное сообщение с Литвой и прекратил выдачу экспортных разрешений литовским компаниям, а также снизил кредитный лимит и повысил цены для литовских компаний.


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