Видео ⟩ Из-за гололедицы общественный транспорт не может добраться до точки назначения

Грунтовые дороги, которые зимой покрыты слоем снега, в оттепель могут быть очень скользкими, так как тающий снег и дождь образуют слой льда. Посыпание этих дорог материалами против скольжения или создание рифления при такой погоде неэффективно, так как тающий снег и дождь смывают песок с дороги, а рифление тает, указали в компании Latvijas valsts ceļi (LVC).

Местами в Екабпилсском краю дороги настолько скользкие, что шоферы не могут добраться до точки назначения. Иногда с трудностями встречаются даже водители общественного транспорта.

"Меня сразу предупредили, что дальше я не проеду. Машина с молоком тоже остановилась, так и встала, может до сих пор стоит. Не мог даже развернуться, нигде не мог найти места.

Подъехал ближе к Калдабруне, нашел дорогу, где едва смог развернуться и поехал назад. Никто не посыпал, ничего не было. Назад приехали пассажиры, двое. Некоторые вышли, кому было поближе. Я их предупреждал, что дальше вряд ли проедем", - рассказал водитель автобуса из Екабпилсского края Волдемар Бернан.

Ситуация на муниципальных дорогах в сельской местности еще более критичная. В Екабпилсском краю посыпаются только улицы в городах - Екабпилсе, Виесите и Акнисте.

"Другие дороги, к несчастью, не обрабатываются, грунтовые дороги не посыпаются, но там, где мы получаем жалобы, что нельзя проехать, мы обращаем внимание и стараемся решать этот вопрос.

Такая ситуация была в Кукском краю, была ситуация, что молоковоз не мог на холм заехать, но это было на государственной дороге. Ситуацию пытались решить в диалоге с теми, кто содержит государственные дороги", - пояснил руководитель Управления развития Екабпилской краевой думы Илмар Лукстс.