Видео ⟩ В Пурвциемсе женщина попала под машину, переходя на красный свет

На место происшествия прибыла полиция и медики. Водитель сказал, что у женщины нет серьезных травм, она разбила бровь.
"Женщина шла на красный свет. Водитель не виноват, и дорожное покрытие тоже.
К несчастью, она сама на заметила красный свет", - рассказала женщина, которая находилась в нескольких метрах от пострадавшей.
"Парень закончил маневр, может не заметил ее, так как были сумерки. Женщина была в длинном черном пальто, машин не было, и поэтому она могла подумать, что перейдет на красный", - рассказывает очевидец Елена.
Происшествие не создало серьезных препятствий движению на перекрестке улиц Илукстес и Дзелзавас.
Видео: сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)