Вт, 4.01.2022
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Мария Певчих, соратница Навального об отеле в Томске

Видео ⟩ В Пурвциемсе женщина попала под машину, переходя на красный свет

Иллюстративное фото ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Женщина в Пурвциемсе пыталась перейти улицу быстрее, и пыталась пересечь ее на красный свет. Ее сбил автомобиль марки BMW, но серьезных травм не было получено, сообщила в понедельник, 3 января, передача Degpunktā.

На место происшествия прибыла полиция и медики. Водитель сказал, что у женщины нет серьезных травм, она разбила бровь.

"Женщина шла на красный свет. Водитель не виноват, и дорожное покрытие тоже.

К несчастью, она сама на заметила красный свет", - рассказала женщина, которая находилась в нескольких метрах от пострадавшей.

"Парень закончил маневр, может не заметил ее, так как были сумерки. Женщина была в длинном черном пальто, машин не было, и поэтому она могла подумать, что перейдет на красный", - рассказывает очевидец Елена.

Происшествие не создало серьезных препятствий движению на перекрестке улиц Илукстес и Дзелзавас.

Видео: сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


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