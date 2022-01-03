Видео ⟩ В Пурвциемсе женщина попала под машину, переходя на красный свет

На место происшествия прибыла полиция и медики. Водитель сказал, что у женщины нет серьезных травм, она разбила бровь.

"Женщина шла на красный свет. Водитель не виноват, и дорожное покрытие тоже.

К несчастью, она сама на заметила красный свет", - рассказала женщина, которая находилась в нескольких метрах от пострадавшей.

"Парень закончил маневр, может не заметил ее, так как были сумерки. Женщина была в длинном черном пальто, машин не было, и поэтому она могла подумать, что перейдет на красный", - рассказывает очевидец Елена.

Происшествие не создало серьезных препятствий движению на перекрестке улиц Илукстес и Дзелзавас.