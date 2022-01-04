В самом конце года социальные сети Латвии были встревожены записью рижанина Эдийса, в которой он рассказал об агрессии мужчины против его девушки. Водитель автомобиля разбил ей нос после того, как та обвинила его дочь-пассажирку в разбрасывании мусора на улице. Портал Apollo.lv встретился с потерпевшей и ее другом, которые рассказали о случившемся.

Как простая прогулка стала кошмаром

Инцидент случился 29 декабря около 22:40 на улице Александра Чака, 30.

Девушка Эдийса в тот вечер вышла из дома, чтобы вместе со своей подругой и собаками прогуляться по центру Риги. Проходя по улице Александра Чака, девушки заметили автомобиль "Шкода", стоявший на обочине улицы. Из машины вышла 14-летняя девочка, открыла багажник машины, взяла мусор и оставила его на обочине улицы. Потом она вернулась к машине.

Девушка Эдийса, увидев это, указала подростку на то, что та выбросила мусор в неподходящем месте. Она подчеркнула, что на расстоянии нескольких десятков метров находится мусорник, но девочка в машине проигнорировала ее слова. Девушка после этого сама взяла мусор, немного переместила его вперед и еще раз обратилась к сидящим в машине, чтобы они убрали мусор в предназначенное для него место.

В этот момент из машины вышел отец подростка и направился к девушке Эдийса.

"Он сразу напал на меня! Не хотел говорить. Я его дочке указала на мусорник, говорю: "Вот, рядом с домом мусорник - почему бы туда не выкинуть? Почему ты так делаешь?" - рассказывает потерпевшая.

Стоит добавить, что мужчина был заметно выше девушки.

"Я ему говорю - зачем вы меня трогаете? (...) Он меня начал толкать. Я стала толкать в ответ. Он взял меня за волосы и второй рукой ударил по лицу. Ладонью ударил. У него была перчатка на руке. Я думаю, он знает, как бить, чтобы не нанести слишком серьезные травмы. При этом у меня синий нос, который кровоточил", - сказала потерпевшая. Девушка рассказала, что после этого ее снова толкнули, от чего у нее появился синяк на ноге, который она увидела только на следующий день.

"На следующий день, когда она приехала из полицейского участка и скорой помощи, мне еще показали, что был вырван клок волос", - добавил Эдийс.

Вырванные волосы оказались лишь частью агрессии мужчины. Девушка стала сопротивляться, в результате чего мужчина нанес ей еще больше травм.

"Я еще подумала - ну не будет же он меня бить. Мне и в голову не пришло, что он может меня ударить", - рассказала потерпевшая.

Эдийс указал, что у произошедшего есть несколько свидетелей - подруга его девушки и некий пешеход, который отозвался после того, как записью Эдийса в Facebook поделились более 14 тысяч пользователей.

После случившегося девушка позвонила Эдийсу, затем сразу были вызваны неотложная помощь и полиция.

Агрессивный мужчина - сотрудник госучреждения

Когда Эдийс узнал о случившемся, он оперативно стал действовать, чтобы выяснить личность мужчины. Это ему удалось сравнительно быстро.

Он выяснил, как зовут агрессивного мужчину, где тот работает и необходимую информацию о машине. По словам Эдийса, мужчина работает в госучреждении - он сотрудник полиции.

Интернет-пользователи в комментариях в Facebook дискутировали по поводу опубликованного изображения, где видна машина, на которой ехал мужчина. По словам Эдийса, автомобиль "Шкода" принадлежит предприятию сферы развлечений и азартных игр. Эдийс связался с этим предприятием, представители которого подтвердили, что агрессивный мужчина у них "не работает" и не является их сотрудником.

Эдийс рассказал, что мужчина на следующий день хотел связаться с потерпевшей девушкой, потому что у него "своя версия" и он хотел бы извиниться. Но пострадавшая сторона на разговор не согласилась.

"Моя девушка также сказала, что не хотела бы выходить из дома, потому что боится, что этот мужчина может вернуться", - сказал Эдийс.

Комментарий Госполиции: С учетом того, что вовлеченный в эту ситуацию мужчина является работником Госполиции, бюро внутреннего контроля Государственной полиции начало служебную проверку. Известно, что событие зафиксировано вне рабочего времени лица, и сейчас мужчина не выполняет служебные обязанности. У Госполиции строгая позиция о том, что такие ситуации и любое насилие недопустимы, тем более, если вовлечено должностное лицо Госполиции, которое должно защищать членов общества. Даже подозрения о том, что полицейский, возможно, совершил нарушение, бросает тень на добросовестных и профессиональных коллег и категорически противоречит ценностям и работе Госполиции в целом. Такие действия не допускаются.

Расстройство возможным наказанием для мужчины

Потерпевшую привезли в больницу, где также провели экспертизу, чтобы выяснить, насколько серьезны полученные травмы. После проверок выяснилось, что у девушки не сломан нос, но есть синяк.

Эдийс заявил, что возмущен не только агрессией мужчины, но и тем, что тот проявил ее перед своим ребенком.

"Это все случилось на глазах его дочки... Она подходит к багажнику, мусорит, за что слышит замечание. Отец выходит и бьет женщину. До крови. И это полицейский! Это ненормально..." - считает Эдийс.

Парень неофициально выяснил у стражей порядка: учитывая, что у девушки ничего не сломано, максимальный штраф - 500 евро. Возможно, мужчине еще присудят штраф за то, что мусор был выброшен на улице.

"Ну что, заплатит он 500 евро и продолжит бить женщин на улице? При своих детях?" - спрашивает Эдийс.

Потерпевшая признает, что никогда не думала, что попадет в такую ситуацию.

"Никогда не могла представить, что могу получить по лицу. Мужчина был огромный - такой "шкаф".