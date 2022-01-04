Выявлено 1628 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:

два человека в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет.

Четыре умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а двое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 573,8 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 617 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1011 - были вакцинированы.

Всего вчера был сделан 11 691 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 13,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 279 320 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось до 566 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 84 пациента с Covid-19, выписаны 69 человек.

В настоящее время в больницах находятся 490 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 76 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились 23 675 человек.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2278 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

15 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1046 человек, 109 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 785 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за сутки составила 14,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели почти 526,4 тыс. человек, умерли 7,4 тыс. человек.

Эстония

В Эстонии выявлено 1497 новых случаев коронавируса, за сутки скончался один человек.

По состоянию на утро вторника госпитализированы 238 пациентов с коронавирусом. 158 пациентам госпитализация требуется из-за тяжелой формы Covid-19, из них 128 человек (81 процент) не вакцинированы, а у 30 человек (19 процентов) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализированы 10 040 тестов, позитивный результат дали 1497 тестов. Заболеваемость на 100 000 населения за последние 7 дней среди вакцинированных в Эстонии составляет 62,7 случая, а среди невакцинированных - 92,6.